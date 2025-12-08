傳國民黨要刪「反共」黨章？柯志恩抿嘴：茲事體大！這部分可以2028…

記者陳思妤／台北報導

國民黨主席鄭麗文要總統賴清德刪掉民進黨台獨黨綱，更傳出為了要促成鄭麗文和中國國家主席習近平的「鄭習會」，國民黨中央計劃要刪除黨章中的「反對共產主義」。對此，將代表國民黨參與2026高雄市長選戰的立委柯志恩今（8）日被問到此事時回應，沒聽過，這件事茲事體大，可以2028取得更大共識來做，直接說要刪除反共，完全沒考慮到未來選舉的後座力，她個人真的強烈認為，還是需要更多討論。

柯志恩今天接受媒體聯訪，被問到，昨天傳出黨中央想刪除反共條款，是否會影響2026選戰？柯志恩停頓了一下才回應，「反共條款把它刪除掉…嗯…我沒聽過，我覺得這需要更大的共識」。

柯志恩表示，地方選舉通常跟民生地方有關，硬要扯上兩岸議題，她覺得這部分倒是可以在2028，透過黨內更大的共識來做。

「我覺得這件事情茲事體大！」柯志恩建議，必須取得大家非常大的共識，特別是立法院目前還是最大的舞台，如果立委在這件事都沒有做過充分討論，「然後直接告訴我說我們要刪除這兩個字，完全沒考慮到未來選舉的後座力，我個人真的強烈認為，還是需要更多討論」。

