政治中心／屈道昀、宋弘麟 台北報導

國民黨主席鄭麗文上任以來首次參加中常會，一向被視為親中路線的鄭麗文，更傳出因為國民黨債台高築，有意將駐美代表處"轉型"，表面精簡、實為裁撤，而這作法引來綠營質疑，這豈不是輕美重中嗎？

請來年輕舞者在孫文人像前勁歌熱舞，台下的鄭麗文拍手叫好，因為11月12號，不光是孫文誕辰紀念日，鄭麗文更是本日壽星，也是她上任以來首次的中常會。

國民黨主席鄭麗文：「麗文將要親自，來接任我們的革命實踐研究院的院長，希望重拾我們的核心理念中心思想，強化所有黨員論述的能力，未來我們也希望所有的新進黨員，都能夠邀請他們到革實院來上課，由我親自來授課。」

傳國民黨險裁駐美代表處？鄭麗文：沒想過要裁撤

傳國民黨險裁駐美代表處？鄭麗文臉書澄清沒想過要裁撤。（圖／民視新聞）鄭麗文身兼主席及革實院院長，說要秉持核心理念，但這包含孫文思想嗎？畢竟先前她出席白色恐怖追思活動，其中悼念對象就是孫文恨之入骨的共諜吳石，引發黨內路線之戰，而前青年部副主任丁瑀，帶上生日禮物提醒鄭主席。

國民黨前青年部副主任丁瑀：「其實就是蔣中正日記1950年的版本，吳石通匪有據，殊為寒心，令及逮捕。」

一向被視為親中路線的鄭麗文，更一度傳出有意裁簡駐美代表處，最終在黨內人士勸說下作罷。

傳國民黨險裁駐美代表處？鄭麗文臉書澄清沒想過要裁撤。（圖／民視新聞）國民黨文傳會主委吳宗憲：「這個百分之一百是誤傳，我們的主席從一開始到現在，對駐美代表處非常的支持，而且對我們的對秦代表也非常支持，完全沒有任何改變。」

立委(民)賴瑞隆：「鄭麗文上任之後很明顯的傾斜了，往中共往習近平傾斜，而偏忽忽略了整個美國跟日本的一個關係，更加親共親中，而輕視美國反對美國的話，這恐怕會對於台灣的未來，會產生重大的一個影響。」

鄭麗文上任至今，從黨內到黨外，一波未平，一波又起。

原文出處：傳國民黨險裁駐美代表處？鄭麗文：沒想過要裁撤

