傳國軍上將人事將大異動 參謀總長梅家樹卸任、鄭榮豐接任

【記者李俊毅／台北報導】國軍上將人事，在農曆年過後將進行大幅度調整，根據媒體報導，梅家樹卸任後將轉任總統府戰略顧問並兼任國防安全研究院董事長一職，由空軍司令鄭榮豐上將接任參謀總長。

根據《鉅聞天下》1日報導，在軍政系統的異動方面，鍾樹明上將規劃轉任總統府戰略顧問一職，其職務由國家中山科學研究院院長李世強中將接任，並晉升上將。

軍令系統方面，現任總長梅家樹是蔡英文總統在2023年5月1日所任命，依慣例總長任期為2年，並得延長1年，其3年任期將在2026年5月1日屆滿，因此國安高層已開始針對總長人事進行規劃，以促進軍事領導層的新陳代謝。

報導指出，目前規劃是梅家樹卸任總長後，轉任國防院擔任董事長一職，而參謀總長一職則由鄭榮豐接任；至於空軍司令一職，目前規劃是由副參謀總長執行官黃志偉上將接任。

