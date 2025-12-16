傳在法庭上哭2次！柯文哲轟檢講故事：有證據直接拿出來就好

台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，今（16）日繼續言詞辯論程序。據了解，柯文哲在庭上哭了2次，整個言詞辯論程序庭傍晚5點半結束，柯文哲步出法院時受訪，他抨擊檢方花了2天在法庭上講故事，講完也不能證明什麼，如果有證據拿出來就好了。柯文哲受訪短短不到1分鐘，就搭車離開北院。

民眾黨前主席柯文哲。（圖／中天新聞）

北檢自昨日起進行言詞辯論程序，傳喚柯文哲、沈慶京、應曉薇、前台北市副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、應曉薇顧問吳順民、前北市長辦公室主任李文宗、威京集團財務經理張志澄、前北市都委會執行秘書邵琇珮等被告。

北院則是排定今天下午起由被告及辯護人答辯，順序依序為柯文哲、沈慶京、張志澄、吳順民、應曉薇。12月19日進行彭振聲、黃景茂、邵琇珮言詞辯論程序。

柯文哲在答辯時，據悉在庭上先後哭了2次，他更是直接砲轟檢方，就是大罷免大失敗的最重要因素。依據他的判斷，原本可能有6、7位藍委會被罷掉，但就是因為把柯文哲關在裡面，至少有5%是為了救柯文哲而去投不同意罷免票。

民眾黨前主席柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲還說，自己遭羈押1年，這段期間最讓他過不去的，就是父親過世這件事，說完直接在庭上爆哭。柯文哲更說，檢察官應該要多讀書，他推薦想是《平凡的邪惡》、《悲慘世界》等。

柯文哲指出，這個案子今天會搞成這個樣子，若是重來一遍。如果是他執政，將來一定會告訴自己，請有當權者的人「不要把手伸進司法」。

整個辯論程序庭在5點半左右結束，柯文哲步出北院接受媒體聯訪。媒體問是否在庭上因為大罷免和您父親過世這兩件事，而在庭上情緒激動？柯文哲輕咳一聲還嘆了一口氣地說，「檢察官喔！花了兩天的時間，講了一個看似完整的故事，他們就是利用搜索，扣押我的手機、電腦和USB，從裡面找資料，去跟京華城做串聯，編一個故事」。

民眾黨前主席柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲強調，「法庭上是講證據、講事實、講真相的，如果你有證據拿出來就好了，何必花兩天時間去講一個故事，講完也不能證明什麼，就這樣」。媒體接著問怎麼看新竹市長高虹安二審貪污罪改判無罪一事，柯文哲並未做出任何回應，隨即上車離開北院。

