傳坣娜「因胰臟癌病逝」 中研院團隊揭：癌王元凶是它

生活中心／倪譽瑋報導

歌手坣娜今（29）日驚傳早在本月16日因病過世，享壽59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌有「癌王」之稱，過去中央研究院學者曾發現，胰臟癌與「高糖飲食」有關，長期餵食小鼠高糖高脂食物、引發高血糖症狀，最後發現小鼠只有胰臟組織明顯出現基因組受損，若避免攝取「高糖」，也許可保護胰臟免於因代謝異常而造成損傷。

傳坣娜胰臟癌過世 「癌王」確診多為末期、復發率高

坣娜約在2、3年前確診胰臟癌，近年她鮮少與親友聚會，熟識的朋友聽聞噩耗後難掩悲痛，哽咽表示：「她真的是很善良的人，人美心也美。」據傳聞，她晚年身體愈發虛弱，出席活動時常戴著手套遮掩病徵；而坣娜臨終前也相當低調，交代親友不得對外透露病情。

坣娜過世，坊間傳出多種病逝原因。（圖／資料照）

2022年資深藝人巴戈因胰臟癌病逝時，對「癌王」的討論瞬間成為焦點。胰臟癌初期症狀不明顯，通常8成病患確診已是末期，其中可手術治療的病患更只占2成，即使手術成功，復發機率也較高。

中研院研究 糖代謝異常恐為胰臟癌病因

2022年時中研院學者表示，「胰腺癌（胰臟癌）的關鍵原因是糖代謝異常」，基因體研究中心研究團隊發現，8成胰臟癌和糖尿病相關，團隊在正常的胰臟細胞中使用高濃度劑量的糖、蛋白質以及脂肪類代謝的產物，結果顯示，只有糖會讓胰臟細胞產生基因變異。

不過，研究團隊成員胡春美指出，胰臟癌、糖尿病雖有關，但兩者間的因果並不清楚；但能推論糖代謝異常是導致胰臟癌的關鍵原因，再透過長期餵食小鼠高糖高脂食物，造成高血糖症狀後，檢查其胰臟、大腸、小腸、肝臟、肺臟、腎臟等器官，發現只有胰臟組織明顯出現基因組受損。

團隊指出，避免攝取「高糖」可保護胰臟免於因代謝異常而造成損傷，降低罹患胰臟癌的風險，研究成果已登上國際期刊《細胞代謝》（Cell Metabolism）。專家普遍認為，家族史、肥胖、高齡、糖尿病等是胰臟癌高風險族群。

