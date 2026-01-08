傳多位機車乘客「環抱騎士被罰600」 警闢謠：犯4錯才會罰

生活中心／倪譽瑋報導

網路傳聞「後座乘客一定要抓機車安全把手」是錯誤的。（圖／資料照）

先前網路流傳錯誤的機車族新規定：機車後座環抱屬違規，交通大隊為此祭出破百張罰單。但事實上，乘客環抱並不算機車違規，扶著、抓著安全把手也不是。警察局特別說明騎車哪些動作違規，機車乘客未戴安全帽、側坐、沒坐穩、站前踏板才會被罰300至600元罰鍰。

網傳機車族新規定：「機車後座環抱」違法非事實

2025年時網路流傳一種說法，台北交通大隊數據顯示，1至6月開出187件「後座乘客違規乘坐」罰單，隱藏在《道路交通管理處罰條例》第31條第5項的規定，機車後座乘客「雙手禁止環抱駕駛，需緊握機車設置的扶手 」，交通局特別指出，最常見的違規樣態就是「情侶式環抱坐法」。

事實查核平台mygopen指出，上述是不實說法、出自於「內容農場」的錯誤傳聞，該說法提及《道路交通管理處罰條例》第31條第5項，實際上該規定是寫「機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新台幣300元以上600元以下罰鍰」，並沒有提到禁止雙手環抱一事。

警方與事實查核平台均闢謠，後座乘客雙手環抱並不算違規。（圖／資料照）

騎車哪些動作違規？警察揭乘客未戴安全帽等4點

除了事實查核，警方也親自出來說明，台中市政府警察局交通警察大隊澄清「環抱並無違規」，根據《道路交通管理處罰條例》第31條第5項，側坐、站在機車前踏板、未坐穩、未戴安全帽才會被罰300至600元罰鍰。

除了圖中的載人方式錯誤外，沒戴安全帽也要罰。（圖／資料照）

乘客抓握把、環抱「都不算機車違規」

警方強調，只要正常乘坐、坐姿穩妥，後座乘客扶著、抓著安全把手、環抱都不屬於違規。同時提醒用路人注意，騎士須在行車中保持平衡，注意路況、佩戴安全帽並繫妥帽帶；乘客則是全程坐好坐滿，不得側坐、後座應緊握扶手或抓穩、安全帽一樣要戴好。

資料來源：MyGoPen、台中市政府警察局

