傳多名藍委赴中！她曝：對岸會擔憂很正常

▲傳多名藍委赴中國，林志潔表示，對岸會擔憂很正常。（圖／記者陳佩君攝，2025.12.21）

[NOWnews今日新聞] 媒體報導，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委林思銘、翁曉玲、葉元之等人赴中，確保對台工作「沒有意外」。對此，陽明交通大學法律學者林志潔今（21）日受訪時表示，近期包含憲法法庭復活，行政院不副署財劃法這兩項事件，都發出訊息給對岸，「台灣有決心保衛民主憲政」，因此對岸會擔憂很正常。

總統府前發言人Kolas Yotaka下午在明星咖啡館舉行新書「禮物：一本關於台灣認同的書」簽書會，林志潔並於會後接受媒體訪問。

廣告 廣告

對於傳出多名藍委赴中國一事，林志潔表示，近期來台灣確實有幾個重要的事件，包括憲法法庭已經癱瘓一年，現在終於自救復活，再加上諸多的毀憲亂政的法案，行政院第一次使用「不副署」的方式，來對抗一個可能公債法會違法、舉債會超過法律上限的一個預算。

林志潔提到，這兩個重要的事件都散發一個訊息給對岸，就是台灣不管是中央或者是民眾，都有這個決心保衛台灣的民主憲政，對岸會擔憂「很正常」，因此在這樣子聚會中，可能會針對目前台灣發展的情勢去商討對策。

林志潔說，大家可以看到赴中的委員，這些立法委員都不是一般的委員，身兼很重要的工作，包括司法法制委員會的召委、財經委員會的召委，「我們能想像，比如說財經是重要的國本，司法法制更是牽動很多國安的議題」。

林志潔說，隨著之後可能會有國安法的修法，提高對於民主的防衛程度，中共他要做一點因應，或者是希望能跟親中的委員做一些溝通、達成一定的協議，因此大家要高度關注。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

張文連續犯案3小時惹議！吳怡農呼籲2點：檢討北市府有點早

「認同」是國安議題！Kolas發新書：世界上沒有一個族叫中華民族

讚憲兵是反恐基石！賴清德向在野黨喊話：一起奮鬥對外團結一致