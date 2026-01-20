傳大批中國公民逃離柬國電詐園後求助 使館大排長龍

（中央社記者張謙香港20日電）據報導，大批中國公民近期逃離柬埔寨的電詐園區後求助於中國駐柬國大使館，館外大排長龍。

星島日報今天引述柬國媒體報導，隨著柬埔寨多個大型電詐園區被取締，許多從園區脫身的中國公民近日湧往中國駐柬國大使館求助，部分人因為遺失護照而求助，希望在春節前補領文件，以便回國。

報導表示，多個電詐園區被打擊後，大量集團成員獲准自行離開，成千上萬人走出園區，踏上不確定的歸途。

據指出，在金邊的中國駐柬埔寨大使館門外，自17日起已有人大排長龍，昨天更有數百人在館外街道上排成兩條隊伍；他們大多面色疲憊，衣著單薄，由於身上沒有護照，只能通過辦理回國證明或旅行證尋找合法回家的途徑。

報導引述當地媒體表示，多名輪候中的中國人說，他們是從施亞努市（Sihanoukville）的電詐園區中逃跑出來的，想在農曆新年前回到中國，所以到使館求助。

不過，使館的保安人員聲稱，輪候人士當中，只有少數是網騙成員，其餘的都是純粹為了申請旅遊簽證。

據報導，中國外交部發言人郭嘉昆昨天回應上述情況時說，中國政府高度重視海外中國公民的安全，一段時間以來，中方與柬埔寨積極合作，打擊跨境電信網路詐騙犯罪，取得顯著成效，中國駐柬埔寨使館正與柬方保持溝通協調，開展相關的工作。（編輯：廖文綺）1150120