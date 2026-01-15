即時中心／梁博超報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯至今（15）日已進入到第10天，國軍及海巡持續出動大量人力在花蓮周遭海域進行搜救；稍早民進黨立委王定宇透露，已精準定位到飛機，「在水下相當深度的位置」。對此，空軍司令部發布新聞稿證實，已完成黑盒子位置精準定位，後續將委託專業團隊實施機體打撈作業；至於人員搜救部分，經連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

空軍司令部今（15）日上午發出新聞稿表示，針對「0106」飛安事件，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子）所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業。

有關人員搜救部分，空軍司令部指出，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。



空軍司令部進一步表示，對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。

原文出處：快新聞／傳失事F-16V在水下「位置相當深」！空軍證實已定位：將委託專業團隊打撈

