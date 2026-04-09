傳奇再現！致敬麥可傑克森神級舞台來了 巡演首站登台祭3大亮點

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

來自英國倫敦西區、享譽國際的指標性音樂製作 《傳奇再現：致敬麥可傑克森 Michael Starring Ben》，正式宣布展開2026年度亞洲巡迴演出。本巡演將在5月26日由台北站揭開序幕，隨後前往香港，緊接著將席捲深圳、上海、北京等13個內地城市。8日主辦方也公布了台北站售票時間。

指標性音樂製作 《傳奇再現：致敬麥可傑克森 Michael Starring Ben》，正式宣布展開2026年度亞洲巡迴演出。（圖／Line Nation 提供）

作為當今英國規模龐大而受推崇的Michael Jackson致敬製作《傳奇再現：致敬麥可傑克森》以其對音樂細節的嚴謹考究與高規格的舞台製作，被公認為當代重現流行天王風采的標竿之作。

廣告 廣告

本秀由享譽英國的Michael Jackson致敬藝術家Ben Bowman領銜主演。有別於市面上常見的模仿表演，Ben Bowman以深厚的現場演唱功力著稱。他不僅在外型與肢體語言上精準捕捉天王神韻，更能在演繹高難度舞蹈動作，如標誌性的月球漫步與45度無重力傾斜的同時，維持穩定且具爆發力的聲線。全球巡演觀眾一致盛讚：「這不僅是模仿，更是極致致敬。」

Ben Bowman以深厚的現場演唱功力著稱，不僅在外型與肢體語言上精準捕捉天王神韻，更能演繹高難度舞蹈動作。（圖／Line Nation 提供）

《傳奇再現：致敬麥可傑克森》採用完整劇場編制，匯集了英國頂尖樂手組成的現場樂團（Live Band）、專業和聲與御用舞群。透過精心復刻的華麗秀服、炫目的燈光設計與量身打造的編舞，將流行天王傳奇的舞台魅力原汁原味搬至亞洲。觀眾將體驗到如同親臨 Michael Jackson 演唱會現場般的震撼氛圍。

不僅如此，演出曲目經過精心編排，宛如一部流行音樂編年史。內容橫跨Michael Jackson輝煌的音樂生涯，從The Jackson 5時期的摩城經典，到其個人巔峰時期的全球金曲。觀眾將聆聽到包含〈Beat It〉、〈Billie Jean〉、〈Thriller〉及〈Man in the Mirror〉等膾炙人口的傳世名作，透過音樂與舞蹈，重溫那段定義了流行文化的黃金年代。 《傳奇再現：致敬麥可傑克森 Michael Starring Ben》台北場門票於4月10日（五）中午開賣。

《傳奇再現：致敬麥可傑克森》採用完整劇場編制，匯集了英國頂尖樂手組成的現場樂團（Live Band）、專業和聲與御用舞群。（圖／Line Nation 提供）

更多中天新聞網報導

影/朱宇謀遭毀滅式爆料露面反擊！駁「討母乳、酒駕」曬私下對話

才毀滅性控訴朱宇謀！林倪安遭爆未婚生子、詐欺440萬 經紀人發聲了

朱宇謀反擊了！遭林倪安毀滅性爆料正式提告：嚴重扭曲事實