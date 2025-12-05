傳奇動畫《天使之卵》40周年！4K修復重新上映 導演押井守感動「滿滿感謝」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

由《攻殼機動隊》動畫大師押井守執導、《Final Fantasy》系列美術指導天野喜孝聯手打造的殿堂級經典神作《天使之卵》，被譽為影史上最神祕、最美、最難以複製的傳奇動畫，在問世40周年終於以全新4K規格重生。全片由押井守親自監修，除了以4K重新修復，並首度打造杜比全景聲（Dolby Atmos）音效版本，細節、光影、空間感皆全面提升，該片獲選今年坎城影展「坎城經典」單元世界首映，以跨越時代的藝術價值再度驚豔全球，台灣將定檔2026年1月9日首登全台大銀幕。

《天使之卵》4K修復重新上映。（圖／甲上娛樂提供）

1985年推出的《天使之卵》是押井守第一部完全原創的長篇動畫，作品以極簡語言、稀少對白與冷冽單色調構圖，刻畫出如夢似幻又如廢墟般的世界觀。本次4K修復由押井守全程監修，從原始35mm底片重新掃描，完成4K HDR影像與Dolby Cinema對應規格，押井守分享首次看到修復完成的版本時的震撼感受：「過去戲院或錄影帶時代，太多細節都看不清楚，暗部幾乎全被吃掉。這次終於能清楚看到當時團隊在沒有數位工具的年代，竟完成了那麼精緻的工作，我真的只有滿滿的感謝！」押井守表示，影像與聲音細節重現的豐富程度，使《天使之卵》得以以最接近最初構想的姿態，再度呈現在觀眾眼前，對他而言意義非凡。

《天使之卵》4K修復重新上映。（圖／甲上娛樂提供）

《天使之卵》描述一名少女守護著神祕巨蛋，深信其中孕育著天使，背負十字槍的少年因追尋夢中巨鳥而來到荒廢城市，與少女產生微妙的牽繫。然而某個夜晚，少年卻親手打碎了女孩珍視的巨蛋 ，故事也由此展開。《天使之卵》40周年4K紀念版將於1月9日全台上映，Dolby Cinema同步上映。

