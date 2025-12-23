記者李鴻典／台北報導

UNDEFEATED 與 Nike 以一款限量、獨家發售的鞋款，為 Air Max 95 的慶祝企劃畫下句點。UND

UNDEFEATED x NIKE AM95 OLIVE。（圖／品牌業者提供）

EFEATED × Nike Air Max 95「Medium Olive」向品牌發源地 La Brea 致敬，並將這段故事帶向全球。

本次版本融入 UNDEFEATED 標誌性的橄欖綠配色與品牌識別，搭配層次豐富的毛麂皮覆蓋層、黑色寶石 Swoosh、相呼應的鞋帶扣，以及鞋舌布標。

融入UNDEFEATED標誌性的橄欖綠配色與品牌識別。（圖／品牌業者提供）

鞋底可見 UNDEFEATED 品牌標誌，並結合清晰可見的大氣墊，忠實延續 Air Max 95 的經典輪廓與設計。每一雙皆有全球限量 2000 雙的獨立編號。

每一雙皆有全球限量2000雙的獨立編號。（圖／品牌業者提供）

UNDEFEATED x Nike Air Max 95「Medium Olive」販售資訊

發售日期：12月28日；售價：新台幣6300元；尺寸：5–13。販售方式：12月28日14:00於UNDEFEATED TAIPEI、UNDEFEATED TAICHUNG門市同時販售，僅限會員購買，不限會員等級，每人限購一雙，先到先得。販售通路：UNDEFEATED TAIPEI、UNDEFEATED TAICHUNG以及全球 UNDEFEATED門市。

傳奇合作最終篇章！UNDEFEATED × Nike Air Max 95 Medium Olive登場。（圖／品牌業者提供）

ASICS秉持品牌理念「Sound Mind, Sound Body」，相信運動不僅能提升身體表現，也能為心靈帶來正向影響，透過與世界級運動員的合作，以專業運動裝備支援運動員在國際舞台上邁向更高的目標。ASICS 宣布日本職業排球選手-石川真佑 (Mayu Ishikawa) 加入 TEAM ASICS，攜手展開全新合作，致力於推廣青少年排球運動的發展。

日本職業排球選手-石川真佑 (Mayu Ishikawa) 加入TEAM ASICS，攜手展開全新合作。（圖／品牌業者提供）

石川真佑選手以穩定的攻守表現與場上領導能力聞名，目前效力於義大利甲級聯賽球隊 Igor Gorgonzola Novara，擁有精準的控球技術以及出色的進攻能力。在義大利球隊賽季期間，石川真佑選手著用ASICS全新改代的緩震型排球鞋款「V-SWIFT FF 5」，該鞋款以全方位升級的鞋面材質、中底結構、大底設計等專業科技，強化整體緩震性能與腳部貼合支撐，將於 2026 年 1 月中正式販售。

ASICS同步發表全新「HARUKAZE PACK」春風系列排球鞋。（圖／品牌業者提供）

嘻哈團體玖壹壹成員洋蔥與健志，一路參與HOKA台北馬訓練營，並於

兩人在終點線後秀出完賽獎牌，正是Together We Fly Higher最佳寫照。（圖／品牌業者提供）

21日順利完賽半程馬拉松，並雙雙突破個人最佳紀錄，分別跑出約1小時50分、2小時20分賽事成績！

對兩人來說，首次在台北馬21K賽道合體，挑戰的不只是距離，更激勵出人生賽道一起奔跑，一起飛得更高的能量，體驗 HOKA「Together We Fly Higher」的品牌精神。

因為一路相伴，跑步不再孤單，也能跑得更遠。（圖／品牌業者提供）

眼鏡及太陽眼鏡製造與販售的品牌 OWNDAYS（代表取締役社長：海山丈司）宣布，由全球品牌大使木村拓哉演出，以「進化中的大人」為主題的第2彈新廣告將於12月23日（星期二）公開。戴上多焦點，我帥氣依舊！

OWNDAYS攜手木村拓哉，推動「多焦點革命」 全新廣告打破老花眼鏡顯老迷思。（圖／品牌業者提供）

此次廣告以「進化中的大人」為主題，展現眼鏡在日常中自然融入卻持續進化的「日常感」與「創新性」。在「鱷魚」篇中，以木村拓哉與「鱷魚」為主題展開。鱷魚是地球上歷史悠久的原始動物之一，外觀自遠古以來 幾乎未曾改變，但據說其體內的結構卻是仍持續進化著。

木村拓哉擔任代言第2彈：多焦點眼鏡形象及廣告影片公開。（圖／品牌業者提供）

隸屬於 PVH 集團 [NYSE: PVH] 的 TOMMY HILFIGER，正式宣布 F1 車手 Sergio Pérez 出任最新一任 TOMMY HILFIGER 全球男裝品牌大使。此項宣布進一步深化品牌與 F1 之間長期建立的緊密連結，並再次鞏固 Tommy Hilfiger 與全球體壇指標性人物合作的歷史。作為 F1 賽事中最具傳奇色彩、備受喜愛與尊敬的車手之一，Sergio Pérez 擁有規模龐大的熱情粉絲群，其文化影響力完美呼應品牌將運動精神與「Classic American Cool」美式經典風格融合的傳承。

TOMMY HILFIGER全球品牌大使Sergio Pérez。（圖／品牌業者提供）

看準大台中生活圈成熟的消費力與持續成長的城市發展潛力，MUJI無印良品再度布局中台灣，攜手「台中新時代購物中心」，開設大台中第 9 家門市—「MUJI無印良品新時代台中門市」於12/23開幕，成為全台第 71 間 MUJI無印良品門市。

MUJI無印良品新時代台中門市開幕。（圖／品牌業者提供）

慶新店開幕，MUJI無印良品推出限時優惠活動：12/23-1/7，於門市結帳出示「MUJI passport」手機APP即享9折優惠。此外，為迎顧客蒞臨，12/23-12/28下午15:00-18:00，於門市指定區域出示「MUJI passport」手機APP，即可參與「HAPPY HOUR好運抽」活動。

MUJI無印良品攜手「台中新時代購物中心」，店鋪位於3樓。（圖／品牌業者提供）

LUSH即將推出最新的關鍵物種系列產品 - 守護大象沐浴果凍，其售價的 75% （扣除稅金後）將捐贈給 Working For The Wild。該組織致力於保護與復育喀麥隆共和國 52,000 公頃的土地，為非洲森林象及其他受到威脅的哺乳類動物建立重要的野生動物廊道。此產品將於12月底在LUSH全台門市及官網販售。柔軟的鹿角菜膠與純素甘油為肌膚提供滋潤呵護，帶來保濕的沐浴體驗；同時，沉穩的廣藿香與岩蘭草香氣瀰漫空氣，搭配清新的香檸檬與辛香的黑胡椒，令人精神一振。

LUSH推出「守護大象沐浴果凍」資助喀麥隆野生動物廊道計畫。（圖／品牌業者提供）

導盲犬的沉穩步伐，引領著每一步光明，這群「黑暗中的領航員」默默付出，成為視障朋友最溫柔的眼睛。本土寵食品牌倍力寵物健康食品長年支持導盲犬培育，從2020年起與「台灣導盲犬協會」合作至今，除了成為指定犬糧品牌，更累計捐助超過34公噸飼料。

倍力導盲犬聯名公益禮盒包括大全配限量組，從主食、營養補充到趣味玩具一應俱全，另外還有鮮食餐包、低敏犬糧等多款搭配。（圖／品牌業者提供）

今年推出聯名公益禮盒，邀毛爸媽們一起當導盲犬的堅實後盾，不只集結導盲犬日常最愛的「冠軍菜單」，還有獨家聯名款啾啾球。每賣出一份禮盒，倍力寵物將捐出20%銷售金額給協會，讓家中毛孩在享受頂級營養的同時，也能透過購買行動，將這份溫暖傳遞給每一位受訓中的「開路天使」。

公益禮盒內含獨家聯名啾啾球，以導盲犬占比最多的犬種「拉布拉多」為原型設計，採用安全耐咬的TPR材質。（圖／品牌業者提供）

