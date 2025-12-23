傳奇合作最終篇章！UNDEFEATED × Nike Air Max 95 Medium Olive登場
記者李鴻典／台北報導
UNDEFEATED 與 Nike 以一款限量、獨家發售的鞋款，為 Air Max 95 的慶祝企劃畫下句點。UND
EFEATED × Nike Air Max 95「Medium Olive」向品牌發源地 La Brea 致敬，並將這段故事帶向全球。
本次版本融入 UNDEFEATED 標誌性的橄欖綠配色與品牌識別，搭配層次豐富的毛麂皮覆蓋層、黑色寶石 Swoosh、相呼應的鞋帶扣，以及鞋舌布標。
鞋底可見 UNDEFEATED 品牌標誌，並結合清晰可見的大氣墊，忠實延續 Air Max 95 的經典輪廓與設計。每一雙皆有全球限量 2000 雙的獨立編號。
UNDEFEATED x Nike Air Max 95「Medium Olive」販售資訊
發售日期：12月28日；售價：新台幣6300元；尺寸：5–13。販售方式：12月28日14:00於UNDEFEATED TAIPEI、UNDEFEATED TAICHUNG門市同時販售，僅限會員購買，不限會員等級，每人限購一雙，先到先得。販售通路：UNDEFEATED TAIPEI、UNDEFEATED TAICHUNG以及全球 UNDEFEATED門市。
