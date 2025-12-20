傳奇啦啦隊女神來台遇張文砍人案 徐賢淑害怕叮囑「多注意安全」

韓籍傳奇啦啦隊女神徐賢淑，20日炫風來台，參加《CHEER UP》女孩快閃盛典。由於抵台前日晚間（19），捷運台北車站、中山站發生張文隨機砍人案，造成4人死亡，徐賢淑為此表達深切關懷，也坦言內心多少有些害怕。

韓籍傳奇啦啦隊女神徐賢淑，20日炫風來台（圖／《CHEER UP》提供）

徐賢淑第一次來台參加粉絲一對一近距離活動，心情緊張又期待，被問到希望呈現給粉絲什麼面貌的自己，她活潑笑說，台灣粉絲好像覺得她個性嚴肅、正經：「希望透過這次活動，展現比較反差的一面，讓大家看到不一樣的我。」同時表達對火鍋、烤鴨的熱愛，「非常好吃，印象很深刻。」

張文隨機砍人案令全台民眾人心惶惶，徐賢淑透過社群Threads知道此次事件，早上也和經紀人討論過，內心真感遺憾和不安，認為台北車站是經常會路過的地方，多少會讓人感到害怕。

韓籍傳奇啦啦隊女神徐賢淑，來台參加快閃活動（圖／《CHEER UP》提供）

她也說，過去韓國同樣層發生類似的隨機攻擊事件，「這種事情真的很可怕，沒想到台灣也會發生，對此感到非常遺憾。」徐賢淑表示，現在外出會更加留意周遭環境，走路戴耳機聽音樂的音量也會調低一些，真心盼望類似事情別再發生：「也希望台灣民眾多多注意安全。」

通緝犯張文19日晚間，在捷運台北車站、中山站投擲煙霧彈，持刀隨機砍殺路人，造成3名民眾傷重不治，張文後來疑似畏罪墜樓不治。誠品南西店20日暫停營業一天，今早也有民眾搭乘大眾運輸工具時，明顯察覺到戒備提升。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導