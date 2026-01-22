傳奇女團2NE1隊長CL遭移送檢方 1人經紀公司爆違法

女團2NE1隊長遭移送檢方。（圖／翻攝自Instagram／chaelincl）

南韓演藝圈又有人出事了！傳奇女團2NE1隊長CL（李彩麟）因涉嫌經營未登記的經紀公司Very Cherry，今（22）日遭首爾警方以違反《大眾文化藝術產業發展法》罪名、不拘捕形態移送檢方；與CL一同被送交的，還包括她所經營的公司法人。

綜合韓媒報導，首爾龍山警察署今日表示，CL於2020年成立單人經紀公司「Very Cherry」，但在近5年間未向文化體育觀光部登記，涉嫌違法經營。警方表示，此案為不拘捕送辦，CL目前尚未被正式起訴，已被送至首爾西部地檢署，調查仍在持續。

依據南韓現行的《大眾文化藝術產業發展法》，凡是法人或達到一定規模的個人事業者，若要從事藝人管理或經紀業務，均有義務進行藝人經紀業登記；若違法者，恐面臨2年以下有期徒刑或2000萬韓元（約新台幣47.3萬元）以下罰金。

另一方面，曾被捲入相同疑慮的南韓男星姜棟元，經警方調查後，已被認定無涉此案，因此不予起訴。不過姜棟元所屬經紀公司的代表及法人仍一併送交檢方處理；對此，警方說明，姜棟元本人並未參與公司日常經營或管理，因此未涉違法行為。

事實上，CL在去（2025）年9月就被揭發此情形，當時Very Cherry方面承認確有疏漏，並表示，「已確認未登記的事實，正嚴肅看待，正在迅速進行補登手續。」如今CL遭移送檢方，不禁令網友質疑，是否又是為了掩蓋什麼大事，才會接連有藝人出事的狀況。

