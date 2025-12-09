傳奇女星雪兒傳80大壽嫁小40歲男友 曾示愛：年紀大了心靈更年輕

美國傳奇歌手雪兒（Cher），傳出計劃在明年五月她80歲生日之際，與交往三年的男友亞歷山大愛德華茲（Alexander Edwards，39歲）步入婚姻殿堂。

據一位接近雪兒的消息人士向《The Mirror》透露：「她下定決心要在她這個里程碑式的生日（五月）左右，與他攜手步入禮堂。」消息人士表示，雪兒「一點也不在乎」兩人相差40歲的年齡差距，而且他們都「準備好對彼此做出承諾」。

雪兒近期在美國日間電視脫口秀《CBS Mornings》上接受蓋爾金（Gayle King）採訪時，大方談論了她對亞歷山大的愛：「你知道，你年紀大了，但你的心靈更年輕了。我就是愛他。我覺得他很帥，而且他真的很有才華。」

對於網路上關於兩人40歲年齡差距的攻擊，她回應：「他們又不是過我的生活。沒有人知道我們之間發生了什麼。我們只是過得非常開心。」

雪兒還透露她非常喜歡與亞歷山大和前女友安柏蘿絲（Amber Rose）所生的六歲兒子Slash相處。她形容這個孩子「聰明、有趣」，簡直是「快樂的泉源」。她甚至開玩笑說自己以前會祈禱：「老天爺，給我一個小小孩和一個男人」，現在她得到了「完全符合」要求的組合。

雪兒之前有過兩段婚姻，她的前兩任丈夫皆已離世。她與桑尼波諾（Sonny Bono）曾是60年代走紅的流行二重唱Sonny & Cher，並在70年代主演同名綜藝節目。雪兒在她的回憶錄中稱這段婚姻讓她感到被困住。

在與桑尼離婚四天後，她與格雷格奧爾曼（Gregg Allman）結婚。奧爾曼是The Allman Brothers Band的聯合創始人，於2017年去世。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導