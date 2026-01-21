傳奇女星「5癌纏身33年」辭世！《還珠格格》容嬤嬤痛哭：還沒等我來

陶玉玲91歲病逝。（圖／翻攝自微博）





中國大陸60年代傳奇女星陶玉玲，演出1956年電影《柳堡的故事》二妹子、1964年電影《霓虹燈下的哨兵》春妮，深植影迷心中，是不少觀眾的夢中情人！晚年對抗5種癌症，與病魔纏鬥長達33年，1月15日於北京病逝，享耆壽91歲。

陶玉玲在1993年因牙疼就醫確診口腔癌，堅持不做毀容手術以保留演員職業生命，術後安裝人造上顎，四十多天無法說話進食；1995年再檢查出肺癌，切除部分肺葉後堅持唱歌鍛鍊肺功能；2013年確診臉部基底細胞癌，手術縫合8針，晚年累積對抗5種癌症。

廣告 廣告

李明啟痛別多年好友陶玉玲。（圖／翻攝自微博）

李明啟痛別多年好友陶玉玲。（圖／翻攝自微博）

陶玉玲的告別式在本月19日於北京八寶山殯儀館東禮堂舉行，圈內好友、後輩以及數百位影迷趕來為她送行，演出《還珠格格》容嬤嬤聞名的89歲資深演員李明啟也現身，當場傷心痛哭，提到本來想去醫院探望陶玉玲：「還沒等我來，她就走了⋯⋯」兩人雖沒有合作過，但私交甚篤、情同姊妹，陶玉玲總叮囑她要注意身體，心疼她抗癌艱辛，卻仍總是笑著面對人生。



【更多東森娛樂報導】

●專訪／宋柏緯被愛貓氣到快哭！振永「高山症發作」頭爆痛

●梁小龍前一天還與朋友聚會！《功夫》火雲邪神「最後身影」曝光

●釋小龍爆酒駕！代駕開一半換手 畫面全流出

