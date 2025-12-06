傳奇建築大師蓋瑞96歲逝 畢爾包古根漢美術館成經典
享譽全球的美國建築師蓋瑞（Frank Gehry）5號在加州聖塔莫尼卡家中去世，享耆壽96歲。蓋瑞的代表作包括畢爾包的古根漢美術館、洛杉磯迪士尼音樂廳等。
建築大師法蘭克蓋瑞5號因為呼吸道疾病去世，他的作品特點是融合藝術跟建築，大膽解構並使用扭曲的金屬，形成特殊的韻律。
而蓋瑞最奔放的設計，往往被形容為像剛垮掉或還沒完成的藝術品，他的留世之作非常豐富，包括西班牙畢爾包的古根漢美術館，洛杉磯迪士尼音樂廳等，中國醫藥大學美術館也由他設計，預定4年後完工
畢爾包古根漢美術館。圖／CNN、路透社（資料畫面）
回顧他的一生，蓋瑞出生在加拿大多倫多的猶太家庭，小時候跟著外婆，在家裡用外公五金店裡的材料玩蓋房子，18歲時全家移民美國，最初在洛杉磯開卡車，讀過化工系與建築系，還從過軍，直到28歲才又進哈佛大學設計研究所。
2010年的全球建築調查，把蓋瑞的作品名列最重要的現代建築，業界把他的設計歸類為解構類，雖然蓋瑞不喜歡有人幫他的作品「歸類」。蓋瑞也設計家具珠寶手錶，還為Lady Gaga設計過一頂銀雕的高帽子。
國際中心／何丹曦 編譯 責任編輯／洪季謙
