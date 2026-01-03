傳奇影帝痛失愛女 湯米李瓊斯34歲女兒元旦陳屍飯店 死因成謎

就在全球歡慶2026年到來的時刻，舊金山知名的費爾蒙酒店卻傳出一起不幸事件。死者證實為坎城影帝湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）的34歲女兒維多利亞瓊斯（Victoria Jones）。

1月1日凌晨2點52分，舊金山警方與消防局接獲醫護緊急通報。根據《PEOPLE》獲得的音檔，該通報被列為「Code 3」，並提到「藥物過量」及「膚色改變」。

報告中的「膚色改變」指的可能是「發紺」現象，即血液中含氧量過低，導致皮膚、嘴唇或指甲發紫，這通常與心臟或肺部衰竭有關。

維多利亞在去世前的幾個月，生活過得相當動盪。法庭記錄顯示，她於2025年曾兩度遭到逮捕。4月在納帕縣被捕，罪名包括妨礙公務、受管制藥物影響以及非法持有藥物；6月再次因涉嫌家庭暴力被拘留。

維多利亞曾跟隨父親腳步進入影壇，演過《MIB星際戰警2》以及由父親執導的《馬奎斯萊斯的三場葬禮》。

目前79歲的湯米李瓊斯尚未對此發表公開評論。警方消息來源指出，現場並無外力介入的跡象，但確切死因仍有待法醫最終鑑定。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導

