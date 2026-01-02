傳奇影帝「女兒陳屍飯店」！救護人員趕抵已當場死亡 警緊急介入調查

記者王培驊／綜合報導

湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）和女兒維多莉亞瓊斯（Victoria Jones）。（圖／翻攝自X平台）

好萊塢在2026年元旦傳出震驚消息。美國傳奇男星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）的女兒維多莉亞瓊斯（Victoria Jones）被發現陳屍於舊金山一家高級酒店，得年34歲。警方初步調查後表示，現場未發現謀殺或其他犯罪行為跡象，確切死因仍有待法醫鑑定結果出爐。

湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）的女兒維多莉亞瓊斯（Victoria Jones）被發現陳屍在飯店。（圖／翻攝自X平台 @nypost）

綜合外媒《TMZ》與《People》報導指出，舊金山消防局於當地時間1月1日凌晨2時52分接獲通報，指位於市區的費爾蒙酒店（Fairmont San Francisco）發生緊急醫療狀況。救護人員趕抵現場後，對該名人士進行評估，隨後確認已當場死亡。舊金山消防局表示，案件隨即移交給舊金山警察局與法醫辦公室進一步處理。警方則指出，約在凌晨3時14分接獲通報到場，與現場醫護人員會合後，確認一名成年女性已無生命跡象。

根據警方與法醫初步調查，目前尚未公布死因，相關單位也未對外透露更多細節。不過警方初步並不認為涉及他殺或其他犯罪行為。據了解，現年79歲的湯米李瓊斯一生有過三段婚姻，維多莉亞是他與第二任妻子金伯莉克勞利（Kimberlea Cloughley）所生，兩人另育有一名兒子、維多莉亞的哥哥奧斯汀瓊斯（Austin Leonard Jones），現年43歲。

維多莉亞自小在演藝家庭成長，曾短暫踏入演藝圈。她在年幼時便跟隨父親腳步，參與多部影視作品，包括2002年上映的《MIB星際戰警2》（Men in Black II），以及2003年的影集《籃球兄弟》。2005年，她也出演由父親自導的電影《馬奎斯的三場葬禮》，該片幕後工作人員中，亦包括她的繼母道恩勞蕾瓊斯（Dawn Laurel-Jones），擔任劇照攝影。目前相關單位仍持續釐清維多莉亞的死因，法醫鑑定結果尚未公布。消息曝光後，也讓好萊塢影壇與影迷感到震驚與不捨。

