傳奇影帝34歲漂亮女兒驚傳陳屍飯店 曾短暫踏入演藝圈

好萊塢影帝湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）的34歲女兒維多莉亞瓊斯（Victoria Jones）驚傳陳屍飯店，消息曝光震驚許多民眾。（圖／達志／美聯社）

好萊塢「影帝級」資深男星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）的34歲女兒維多莉亞瓊斯（Victoria Jones）驚傳陳屍舊金山一間飯店，警方初步調查，現場沒有他殺痕跡，但尚未公布其死因。維多莉亞小時候曾以童星身分短暫踏入演藝圈，長大後也有陪同父親出席一些影展或活動。

根據外媒《每日郵報》報導，舊金山消防局證實，當地時間1月1日凌晨2時52分接獲醫療救援通報，趕抵當地一間高級飯店費爾蒙飯店（Fairmont San Francisco）。在一間房內發現一名年約30多歲的白人女性失去生命跡象，飯店人員通報後曾進行心肺復甦術卻無果，而警方初步調查，確認死者身分為影帝湯米李瓊斯的女兒維多莉亞瓊斯。

至於救護人員到場評估狀況後，當場宣告其死亡，目前死因尚未公布。警方表示，現場沒有發現打鬥痕跡，但案件仍由法醫持續釐清，呼籲知情民眾提供線索。

維多莉亞於1991年9月3日出生，是湯米李瓊斯與第二任妻子金柏莉克勞利（Kimberlea Cloughley）所生，她還有一名43歲哥哥奧斯汀瓊斯（Austin Jones）。維多莉亞童年時期曾跟隨父親腳步、短暫踏入演藝圈，2002年在父親主演的《MIB星際戰警2》亮相，隨後也客串演出影集《One Tree Hill》，並在2005年出演西部電影《馬奎斯的三場葬禮》，該電影由湯米李瓊斯執導。

雖然成年後維多莉亞未再持續演戲，但她仍偶爾陪同父親出席公開活動。2017年，曾與湯米李瓊斯一同現身電影《對頭冤家》首映會，也曾隨父親出席東京影展開幕式，當時湯米李瓊斯擔任國際競賽評審團主席。

湯米李瓊斯過去受訪時，曾不吝讚美女兒的表演天分與語言能力，並分享片場趣事，回憶父女共事的溫馨時光。如今傳出憾事，令外界不勝唏噓。而湯米李瓊斯方面，截至目前尚未對外正式回應。

