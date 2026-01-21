「傳奇影星」抗癌33年離世 89歲「容嬤嬤」悲痛送別：接受不了！

李明啟（右）在告別式上安慰陶玉玲的女兒。翻攝微博

中國資深女星陶玉玲15日於北京去世，享耆壽92歲，19日於北京八寶山革命公墓舉辦告別式並火化。曾在《還珠格格》中演出「容嬤嬤」一角的李明啟也出席送別好友，她也已高齡89歲，難得公開現身，卻是悲痛送別姐妹，受訪時哽咽表示：「我真有點接受不了，太突然了。」

李明啟表示，自己雖與陶玉玲沒有合作過，但是在許多公開場合中見過多次，「我們姐倆特別好。」每次見面，陶玉玲就像對待小朋友一樣，拍拍李明啟並說：「注意身體！」

李明啟（右）受訪時悲從中來。翻攝微博

李明啟心疼陶玉玲三度罹癌

據悉，陶玉玲已抗癌33年，李明啟也形容，她三度反覆罹癌，即使自己身體不舒服，仍是笑著，「每次見到她都是那臉樂的。」也因此讓李明啟看了心中更難受。李明啟則透露，本來前幾天聽說陶玉玲住院，打算要去探視，「可是還沒等我來，她就走了。」聲音顫抖，一度泣不成聲。

陶玉玲曾在《柳堡的故事》中飾演「二妹子」，在中國影視圈走紅，被視為中國當代傳奇影星，曾獲金雞獎終身成就獎，以及中國電影表演藝術學會金鳳凰獎終身成就獎。



