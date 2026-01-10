傳奇投資人示警：2026恐爆超級蕭條 這3類資產成避風港

財經中心／綜合報導

道格·凱西（Doug Casey）預測2026年將迎來一場「巨大的經濟蕭條」，建議抱緊黃金、白銀及部分大宗商品避險。（示意圖／翻攝自pixabay）

傳奇投資人道格·凱西（Doug Casey）近期受訪時發出驚人預警，預測2026年將迎來一場「巨大的經濟蕭條」。他指出，受債務驅動及美元貶值影響，美國經濟瀕臨崩潰點，且AI科技股估值過高如同泡沫。凱西建議投資人應採取防禦性策略，長期持有黃金、白銀及部分大宗商品避險，並直言在通膨影響下，美國年收低於14萬美元（約新台幣446萬）者，實質上已接近貧困線。

根據《FX168財經報社》報導，市場投機者兼知名投資人道格·凱西日前接受大衛·林（David Lin）專訪，針對全球市場、貨幣政策及生活水平提出犀利觀點。凱西分析，美國經濟經過多年的債務驅動增長，加上美元持續貶值，體質已極度脆弱。雖然美國經濟表現看似優於歐洲等「正在下沉的船」，但他形容這種相對優勢極具誤導性，美國只不過是「走向屠宰場的馬匹中，外表最好看的那一匹」。

針對近期美股的狂熱，凱西特別點名大型科技與人工智慧（AI）公司。他承認AI技術的潛力，但認為目前資金湧入過早，導致市值被危險地高估，這種過度集中的漲勢與當年「網際網路泡沫」時期如出一轍。他對美國官方發布的經濟統計數據表示高度不信任，認為其可靠度並不比那些經濟長期動盪的國家來得高。

在資產配置方面，凱西明確表示自己採取防禦性佈局，儘管近期貴金屬價格呈現拋物線式飆漲，通常會引發獲利了結的衝動，但他強調，在金融體系日益不穩定的當下，黃金與白銀是必須長期持有的資產。針對白銀近期的劇烈波動，他直言：「即便白銀回落至每盎司50、40甚至30美元，我也不在乎，因為這是我希望持續增持的資產。」

此外，凱西提出了一個令人震驚的觀點。他認為若將真實的生活成本計算在內，在美國年收入低於14萬美元的民眾，實際上正處於接近貧困線的邊緣。這番言論也反映出他對通膨嚴重性及中產階級購買力大幅縮水的擔憂。

面對即將到來的2026年，凱西預測將出現大規模的經濟蕭條。對於尋求資金避風港的投資人，他建議應避開過熱的科技股，轉而「抱緊」黃金、白銀及部分實體大宗商品，以抵禦未來可能發生的金融衝擊與貨幣危機。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

