傳奇攀岩大師挑戰台北101展現驚人體能 攀岩需要運用全身肌群並強化手指屈肌與核心耐力





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】今年一月底，傳奇攀岩大師Alex Honnold在全球矚目下徒手攀登台北101大樓，這座高達508公尺的摩天大樓讓他花費約90分鐘完成挑戰。這位曾在2017年完成優勝美地酋長岩無保護攀登的攀岩家，如今已是兩個孩子的父親，但他對極限運動的熱情與精湛技術依然令人驚嘆。Alex Honnold的成就背後，仰賴的不只是過人膽識，更需要經年累月淬煉出的強大肌力與體能。究竟攀岩運動如何鍛鍊身體的肌肉力量？這項看似小眾的運動，其實蘊含著全方位的肌力訓練價值。



全身協調的肌力挑戰 透過攀爬訓練提升握力與下肢蹬踏力



攀岩是一項需要動員全身肌群的綜合性運動，與健美選手追求的大塊肌肉不同，攀岩者鍛鍊出的是小塊狀但極具耐力的肌肉群。國泰醫院復健科劉怡均醫師指出，攀岩過程中幾乎所有主要肌群都會被充分使用，從手指屈肌、前臂、上臂二頭肌、闊背肌背到肩膀，再到核心肌群與下肢力量，形成一個完整的力量鏈。特別值得注意的是手指與前臂的力量，攀岩者的手指屈肌具有更高的氧化能力與相對力量，這些肌肉特性能夠區分不同等級的攀岩者。

劉怡均醫師表示，經過攀岩訓練後，受試者的手部握力顯著提升，同時下肢蹬踏力量與垂直跳躍能力也都獲得改善。這些數據證實了攀岩對於提升全身肌力的實質效益。



肌耐力為攀岩續航關鍵 最大肌力與耐力混合訓練最有效



與許多爆發力運動不同，攀岩更強調肌肉的持久力。當攀岩者面對懸岩地形時，往往需要長時間維持手部抓握與身體懸吊，這時肌肉的耐力就成為決定性因素。劉怡均醫師強調，最大肌力搭配耐力訓練的混合模式，對提升攀岩表現最為有效。此外，針對手指屈肌進行特定的阻力訓練，能夠顯著改善手指握力和耐力，而使用指力板或校園板等特異性專門器材進行訓練，其效果甚至優於單純的攀爬練習。



劉怡均醫師補充說明攀岩訓練的特殊性，需要在專項性與全面性之間取得平衡，既要強化特定肌群如手指與前臂，也不能忽略全身性的力量與協調能力。對於想要透過攀岩鍛鍊身體的人來說，建議從人工岩場開始練習，在專業教練指導下循序漸進，搭配引體向上、核心訓練等輔助動作，就能逐步建立起攀岩所需的肌力基礎。



