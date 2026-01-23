傳奇攀岩家將徒手攀登台北101！大腦反應真與常人不同？醫師來解析！
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】美國傳奇極限攀岩家Alex Honnold將在24日，以「無繩索、無保護設備」方式徒手攀登台北101外牆，全程由知名串流平台全球同步直播。在此之前，Honnold曾於2018年以同樣方式征服美國優勝美地國家公園的酋長岩（El Capitan），過程更拍攝成紀錄片《赤手登峰（Free Solo）》。
極限運動愛好者樂在完成挑戰，反而是旁觀的眾人嚇得冷汗直流，甚至難以理解為何有人「熱衷於玩命」。中山醫學大學附設醫院身心科朱柏全主任受訪表示，每個人對風險與恐懼的感受，與大腦結構與功能的個體差異有關，極限運動愛好者確實可能在大腦結構或功能表現有別與常人，使得他們在從事相關運動時的愉悅感與專注力表現，也與一般人有所不同。
大腦結構與功能有別 對恐懼感感受也不同
美國科學雜誌《Nautilus》曾報導，早在2016年便有研究團隊針對Honnold進行分析，功能性核磁共振（fMRI）結果顯示，他的大腦「完好無損」，不過在觀看恐怖或危險影像時，大腦中負責恐懼反應的「杏仁核」幾乎沒有反應。研究團隊因此推論：他可能真的感覺不到任何恐懼，同時具備高度的專注力和耐心，且其大腦獎勵系統需要較強烈的刺激，促使他一次又一次完成高難度挑戰。
朱柏全主任指出，與極限運動相關的大腦結構，主要有杏仁核與前額葉皮質。杏仁核掌管恐懼與壓力反應，前額葉皮質則與刺激行為的訊號接收與動作產生有關，極限運動愛好者通常在這兩個部位上，可能跟一般人在結構或功能上有不一樣的表現。
醫說明極限運動愛好者杏仁核反應 大腦獎勵回饋系統也不同
朱柏全主任進一步說明，面對高處或危險時，一般人的杏仁核在接收到相關訊號後，會引發壓力荷爾蒙的分泌，讓人心跳加速、感到焦慮害怕，就會避免高風險行為；對極限運動愛好者而言，雖然接收到相同刺激，但其杏仁核反應可能相對不敏感，壓力反應較低，因此較不容易感到緊張。
相對地，這些人的杏仁核在同樣刺激下，可能同時促使更多多巴胺與腦內啡分泌，而這些物質與大腦獎勵回饋系統密切相關。朱柏全主任指出，這正是極限運動愛好者能透過高風險挑戰，獲得愉悅與滿足感的原因，過去在馬拉松等耐力型運動研究中，也曾出現相似結果。
此外，多巴胺的分泌也與專注力提升有關，因此極限運動愛好者不只是感到開心、快樂，他們在過程中也更加專注，整體體驗和感受就與他人出現差異。
杏仁核不敏感不代表遲鈍 從事運動仍應以安全為前提
杏仁核反應較不活躍，是否代表他們真正遇到危機也會「麻木不仁」？朱柏全主任回應表示，這類運動者通常具備較好的身體反應、手眼協調能力與危險判斷能力，所以才能夠完成高難度任務，因此他們並非反應遲鈍，僅是情緒上的感受與他人有別而已。
對Honnold進行研究的團隊成員、認知神經科學家Jane Joseph過去接受外媒採訪表示，Honnold或許已對攀岩「上癮」，他對刺激感的強烈需求，可能正是驅使其不斷挑戰攀岩極限的動力。朱柏全主任解釋，極限運動愛好者進行高難度運動後，在大腦獎勵機制作用下獲得明顯的愉悅與滿足感，加上成功完成挑戰所帶來的成就感，在心理與生理層面都屬於正向回饋，確實可能促使其持續追求更高、更困難的目標。不過，無論是極限運動專家或一般民眾，從事運動仍應做好安全防護措施，切勿隨意模仿本次挑戰。
