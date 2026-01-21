傳奇攀岩家挑戰徒手爬台北101！賈永婕鬆口放行關鍵 好友蔡康永拋1問題「全場搖頭」

​全球傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德(Alex Honnold)本週六(24日)將挑戰徒手攀登台北101，由Netflix進行全球直播，不過霍諾德選擇徒手攀爬不靠繩索，引來兩極評論。對此，台北101董事長賈永婕在IG曬出活動事前拜拜的影片透露，她知道這個挑戰有風險，但如果能把這歷史性紀錄留在台灣「那是一件多麼驕傲的事情」。她也坦言好友蔡康永曾在聚會上問大家若在她的位置上會怎麼做？結果答案都跟她相反。​

針對同意霍諾德將挑戰徒手攀登台北101的活動，引來兩極評論。賈永婕分享自己參加聚會的插曲，當時一位在圈內「非常有份量的朋友」突拋問題問在場賓客：「如果你是台北101的董事長，你會做這件事嗎？」問題一出，現場竟有一半的人都搖頭表示「不會」。賈永婕認為，大家之所以會卻步，原因只有一個，就是「風險，真的太高了」，這也讓她再次審視即將推動計畫有多艱鉅。

​賈永婕坦言，自己知道這項活動有風險，她也很緊張，這根本是一個人類史上幾乎不可能的任務。但是，如果能成為人類歷史性時刻的推手，把這個紀錄、這個瞬間，留在台灣，留在台北101，那是一件多麼驕傲的事情啊，所以答案其實很簡單，「幹大事！不幹，永遠都不會有」。​



​賈永婕表示，這次霍諾德徒手攀台北101的挑戰，是一個史詩級的跨國合作「台灣、美國、英國，頂尖的團隊、最強的專業，全部集合在一起然後一起拜拜，台北101史上第一次中英文雙語拜拜。我相信神明一定也很期待這個星期六的活動，畢竟祂的視角最好、看得最清楚」。

賈永婕也在文末笑說：「我說的那位『很有份量的朋友』就是蔡康永。小妹我，真的是倍感榮幸。」​



