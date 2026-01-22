傳奇攀岩家霍諾德「赤手獨攀101」週六登場！氣象署：溫度回升、但須注意強風

自由攀岩傳奇Alex Honnold即將於本週六挑戰徒手攀登台北101。Netflix提供



傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）本週六即將挑戰徒手獨攀台北101，過去幾天還冒雨試爬，不少民眾目擊後紛紛驚呼「心臟幫他漏了好幾拍」。針對週六天氣，氣象署表示，週六冷氣團減弱、溫度較回升，預估挑戰當下地面氣溫約16至20度、相對濕度60至70％，塔頂氣溫則約14至16度，降雨機率較小，不過仍需留意高空風大。

霍諾德週六即將挑戰徒手攀登台北101，影視串流平台也將全球同步直播。只不過這幾天冷氣團來襲，也讓大家擔心週六天氣狀況。氣象署表示，週六冷氣團減弱，溫度較回升，地面氣溫約16至20度，相對溼度60至70%、風力2級，體感溫度約13至15度，塔頂氣溫則約14至18度。

據《TVBS新聞網》報導，氣象署預報員劉沛滕指出，當天還是吹東南偏東北風，因高壓減弱、整體溫度回升，北部降雨機率變小，僅會出現偶爾飄雨的機會，降雨機率約20%到30%，高空風向會和地面相同，為東風偏東北風，但需要特別注意高空風速會較地面強，須留意風大帶來的安全風險。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也提醒，大樓地形作用較複雜，四面風向都不相同，且角隅效應影響下，大樓風大，應留意。

事實上霍諾德先前受訪時就曾坦言，比起高空強風，他更擔心降雨帶來的濕滑風險，因此特別選定台北101東南側作為攀爬路徑，因為該面能最早接收晨光，利用日照與金屬外牆的導熱特性，讓牆面在雨後迅速恢復乾燥，降低濕滑風險。製作團隊也強調，若週六雨勢過大或濕度過高，已預留「雨天備案」，將視當天天候狀況決定取消，或延期至隔日（1/25）舉行。

