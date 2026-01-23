傳奇攀岩家Alex試爬101最後練習日！ 粉絲跨海回台力挺

生活中心／綜合報導

美國傳奇攀岩家Alex，時隔13年，這周六終於能挑戰他心中的完美地點，台北101大樓！今天（23）是最後練習日，Alex輕裝現身101，但僅在底層進行最後路線勘查與試爬，一早有不少死忠粉絲，來到起攀點等待，還帶來Alex親筆著作，更有人特地從國外飛回來，就為了搶看偶像。

在101董事長賈永婕的鼓舞之下，上百名粉絲熱情歡呼，終於目睹偶像，美國傳奇攀岩家Alex。Alex週六就要挑戰，徒手攀登台北101，最後的練習日，跟前幾天不同，只有輕裝、沒有綁繩，簡單在底層攀爬，進行最後的路線勘查。但有民眾在101高樓層吃尾牙吃到一半，看到Alex在勘查，開心的拿出手機拍照。

Alex最後一次試爬台北101 ，民眾吃尾牙巧遇拍照。（圖／aurore_yeh Threads）

傳奇攀岩家Alex粉絲：「我今天（23）差不多七點多，就來這邊等，很喜歡他，自從他出了FreeSolo，那部紀錄片之後，就一直滿喜歡他的，然後也是希望，大家可以多攀岩，他一定做得到。」傳奇攀岩家Alex住日粉絲：「在日本然後飛到臺灣來看他。」死忠粉絲跨海回台力挺，更做好萬全準備，帶上Alex寫滿攀登心得的親筆著作，甚至有日籍粉絲，超級專業，自備望遠鏡，只為不錯過任何時刻。傳奇攀岩家Alex日籍粉絲：「為了看Alex我們來到這裡，這就是為什麼我們買這個來，事實上我其中一個運動嗜好就是攀岩，所以他是我最喜歡的攀岩家之一，所有的攀岩家一定都知道他，他可以做到的，所以我們一點都不擔心。」傳奇攀岩家AlexHonnold：「攀登摩天大樓是我畢生的夢想，所以我要徒手攀登台北101，那是全球最高的摩天大樓之一，不使用任何繩索或安全裝備，只有我和那棟大樓。」

美國傳奇攀岩家Alex，週六挑戰徒手攀登台北101 。（圖／Netflix Taiwan YT）

早在2013年，Alex就曾受邀到101場勘過，當時他便視為完美的挑戰地點。仔細看大樓結構，主要分成三部分，包括1到25樓的基座區，整體"向內微傾"，須克服建築物外面的突出飾條，26到90樓的竹節塔身，有8個斗型結構，都向外傾斜7度，加上是玻璃構造，考驗攀爬技巧，還得克服平滑表面，最後的91到101樓的頂層，則是累積疲勞的大魔王關卡。外籍觀光客：「我們明天（24）會嘗試再回來看，因為這真是太瘋狂了，我想要見證歷史，我從沒親眼見過有人攀爬過建築。」外籍觀光客：「我看過FreeSolo紀錄片，我自己也曾攀爬過優勝美地的半圓丘，所以我才會對這感興趣。」台北101高508公尺，儘管不是Alex攀過的最高峰，但看Alex登峰造極的同時，也讓101透過全球直播，再次揚名國際。





