傳奇樂團「死之華」吉他手離世 官方證實了！享壽78歲

美國經典搖滾樂團「死之華」（Grateful Dead）創團吉他手鮑勃・威爾（Bob Weir）。（示意圖／翻攝自pexels）





美國經典搖滾樂團「死之華」（Grateful Dead）創團吉他手鮑勃・威爾（Bob Weir）於78歲辭世，官方Instagram帳號發布聲明證實消息，表示他是在親友陪伴下安詳離世。

根據外媒報導，威爾在家人與摯愛身旁離開，生前曾成功對抗癌症，但最終因潛在肺部健康問題不敵病痛，他於2025年7月被診斷出癌症後，在接受治療幾週後仍重返舊金山金門公園舞台，完成三場紀念「死之華」成立60週年的演出。聲明指出，那些演出並非告別，而是他選擇以藝術與堅韌面對人生的展現。

搖滾傳奇「死之華」經典與成就

威爾16歲時在加州帕羅奧圖一家樂器行，因緣際會聽見班卓琴聲結識同樣熱愛音樂的傑瑞・賈西亞（Jerry Garcia），兩人一見如故，進而組成樂團，這支後來更名為「死之華」的搖滾樂隊於1965年成立，其音樂融合搖滾、民謠、藍草、布魯斯與迷幻等元素，現場演出常帶即興特色，並深深影響美國與全球的音樂文化。

廣告 廣告

「死之華」除於1994年入選搖滾名人堂外，也在2007年獲頒葛萊美「終身成就獎」，更於2024年獲頒肯尼迪中心榮譽（Kennedy Center Honors），2025年還以66張進入 Billboard 200 前40名的專輯創下金氏世界紀錄，成為樂史重要里程碑。

威爾的官方IG表示，他一生超過六十年都在巡演路上，是吉他手、主唱、說故事者與「死之華」靈魂人物之一。他的作品不僅填滿演出場地，更如陽光般溫暖靈魂，建立一個跨世代的音樂社群與歸屬感，邀請聽眾「感受、質疑、流浪並找到歸屬」。貼文也提到威爾晚年仍展現一貫韌性，選擇藝術與生命共舞，其精神與夢想透過歌迷延續。

家屬在聲明中表示，威爾生前常提及希望樂團的歌能流傳300年，讓精神延續至未來世代。他留下妻子娜塔莎・明特（Natascha Münter）及兩名女兒莫內（Monet）與克蘿伊（Chloe），家人也懇請外界在此艱難時刻給予隱私，並感謝各界湧入的愛與追思。



【更多東森娛樂報導】

●黃韻玲愛子組團出道 認：我們都很想紅

●胡凱兒樂團開唱吸4千歌迷！吉他手新造型遭嗆「渣男頭」

●樂團主唱被爆性侵遭取消團籍！本人61字發聲挨轟：最爛道歉文

