傳奇樂手與歌王合體「好友港節」劉志遠、謝宇威再獻藝！張啟樂三度總召「港仔台爸」超感動

「2025好友港節市集」將會在11月8-9日，在華山舉辦。去年的壓軸表演，由Beyond前團員劉志遠，加上客家歌王謝宇威，合力演出多首經典港劇金曲，讓現場一眾港澳及台灣民眾極為陶醉，所以大會今年再度邀請兩位壓軸登場。

日前，劉志遠和謝宇威為今年的表演進行綵排。連續三年成為大會總召集的「港仔男星」張啟樂特地來探班，還帶上港式小吃咖喱魚蛋跟兩位分享。因為去年劉志遠和謝宇威在《好友港節》中的表演反應非常熱烈，所以張啟樂這次也特地來了解兩位在這次的表演內容。謝宇威就表示，其實港澳很受西方文化影響，所以今年的曲目除了粵語歌曲之外，還會有經典英文金曲，希望能夠引起共鳴，勾起大家的共同回憶。

而曾經為多首經典金曲，包括《至少還有你》編曲的劉志遠就表示，去年他是第一次參與《好友港節》演出，而他的朋友、太太，以及太太的家人全部都有來觀賞演出，讓他覺得好感動。劉志遠續說：「他們全部都是台灣人，來到這個跟香港有關的活動，正正就是這個活動的意義，把兩個文化背景不一樣的人拉在一起，在同一個空間一起渡過快樂時刻。」

張啟樂就表示，今年已經是連續三年擔任總召集人，感到很榮幸，感謝主辦單位《臺港經濟文化合作策進會》讓他有機會為在台灣的港澳人士出一份力，希望大來到《好友港節》玩得開心。說到「港仔台爸」這個新封號，張啟樂就說非常感謝台灣媒體對他的關注和報導，他說會盡全力，希望能夠當個好爸爸，也希望小孩將來能夠在台灣開心快樂地成長。

照片說明：（由左至右）港節雙王再出擊！歌王謝宇威、傳奇樂手劉志遠將於「好友港節」同台飆唱！

照片說明：（由左至右）傳奇樂手劉志遠、金鐘主持張啟樂、歌王謝宇威，為在台灣的港澳人士出一份力。