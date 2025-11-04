傳奇樂手與歌王合體「好友港節」 劉志遠、謝宇威2度同台壓軸唱
【緯來新聞網】Beyond前團員劉志遠、客家歌王謝宇威去年擔任「2025好友港節市集」壓軸表演，合力演出多首經典港劇金曲，今年也將再和體開唱。兩人日前為表演進行綵排，連續三年成為大會總召集的「港仔男星」張啟樂特地來探班，還帶上港式小吃咖喱魚蛋跟兩位分享。因為去年劉志遠和謝宇威在《好友港節》中的表演反應非常熱烈，所以張啟樂這次也特地來了解兩位在這次的表演內容。謝宇威就表示，其實港澳很受西方文化影響，所以今年的曲目除了粵語歌曲之外，還會有經典英文金曲，希望能夠引起共鳴，勾起大家的共同回憶。
傳奇樂手劉志遠、金鐘主持張啟樂、歌王謝宇威，為「2025好友港節市集」登台獻唱。（圖／好友港節提供）
而曾經為多首經典金曲，包括《至少還有你》編曲的劉志遠就表示，去年他是第一次參與「好友港節」演出，而他的朋友、太太，以及太太的家人全部都有來觀賞演出，讓他覺得好感動。劉志遠續說：「他們全部都是台灣人，來到這個跟香港有關的活動，正正就是這個活動的意義，把兩個文化背景不一樣的人拉在一起，在同一個空間一起渡過快樂時刻。」
傳奇樂手劉志遠、金鐘主持張啟樂、歌王謝宇威，為在台灣的港澳人士出一份力。。（圖／好友港節提供）
張啟樂就表示，今年已經是連續三年擔任總召集人，感到很榮幸，感謝主辦單位「臺港經濟文化合作策進會」讓他有機會為在台灣的港澳人士出一份力，希望大來到「好友港節」玩得開心。說到「港仔台爸」這個新封號，張啟樂就說非常感謝台灣媒體對他的關注和報導，他說會盡全力，希望能夠當個好爸爸，也希望小孩將來能夠在台灣開心快樂地成長。
