傳奇歌姬高菊花揭世襲白恐傷痕 女兒悲痛跨時空與媽媽和解
【緯來新聞網】紀錄片《傳奇女伶 高菊花》耗時20年拍攝與文史調查，主角高菊花是白色恐怖受難者高一生的長女，片中除由她親口訴說人生悲歡，她的女兒昭伶願意在鏡頭前侃侃而談，成了片中另一重要核心。在昭伶記憶裡，母親時常喝醉，甚至曾絕望臥軌，這樣不稱職的「無能母親」形象，直到昭伶參與拍攝，翻閱了母親的日記及國家解密檔案，才驚覺母親生前是用多麼強韌的意志撐下來，也終於跨越時空得以與媽媽和解。
該片拍攝緣起來自於監製熊儒賢在20年的一次偶遇，當時她因製作高一生的紀念專輯《鄒之春神》走訪阿里山達邦部落，見到優雅的高菊花，突憶起曾聽人提過半世紀前，有位享譽歌壇的拉丁歌后「派娜娜」，卻無人知道其下落，於是熊儒賢開口問：「妳是派娜娜嗎？」意外讓這位消失已久的巨星浮出水面。高菊花面對鏡頭總笑臉迎人，也帶著大家唱歌，在劇組多次探訪後，逐漸放開心房，慢慢訴說父親高一生在受到政治迫害後，她長年受情治單位監視，甚至被迫捲入政治權力運作，一個年輕女孩被威權政權當做外交手段的工具。
高菊花對於不堪過去總保持沉默，酒精一度成了她能片刻忘卻傷痛的解脫，昭伶說起兒時回憶：「印象媽媽一直在喝酒。」更提起媽媽曾絕望去臥軌，但她在拍攝過程，走進國家檔案館查閱母親受國家監控的事實真相，並翻閱母親手寫的少女日記，觸及母親的痛苦心境，她才驚覺，那個眾人眼中「無能」的母親，實則是用僅存的力氣在保護孩子，甚至為了撐起家族，在威權的陰影裡拚命活下來。沈可尚表示：「我們永遠沒辦法從一個人的外表，去看見她背後所隱藏的巨大秘密，負載著多少歷史傷痕，菊花阿姨為了保護家人，只保留了某一部分的樣態。」
監製熊儒賢表示：「2006年認出高菊花就是派娜娜的當下，只知道她是一個享譽歌壇的大歌星，從她過世以後，到2020年，派娜娜的影音專輯出來，很多歷史真相也浮現了，對應最早菊花阿姨講的經歷跟遭遇，跟她碰到的痛苦不堪的事，原來這些都是真的，她的人生被那些『真的』事情禁錮了。」
高菊花一生面臨了所有仇恨的對立，最後卻選擇用愛放下心裡的傷痛，熊儒賢說：「菊花阿姨在老年的生活裡，會織毛衣、會唱歌給貓咪聽，展現出強韌的生命力與幽默感。」而片中最後聊起轉型正義，昭伶坦言，母親生前並沒有期待所謂的轉型正義，「她只是希望這些事沒發生過，只希望爸爸（高一生）還活著，她就會有不一樣的人生。」
製作方特別選在高菊花的生日4月8日舉行媒體試片，希望將這部作品當作最珍貴的禮物，送給雖已離開人世，但歌聲將永遠留存在人們心中的歌后「派娜娜」，也讓大眾有機會重新認識她，當放映結束，現場觀眾幾乎都忍不住淚水哭成一片，熊儒賢認為這20年來，不只是拍一部紀錄片，是終於「把她帶回來了」。《傳奇女伶 高菊花》將於5月15日全台上映。
高菊花在紀錄片中的受訪畫面，親口訴說自己的故事。（圖／野火樂集提供）
高菊花（左）與兒女們的合照。（圖／野火樂集提供）
高菊花女兒昭伶在資料館翻閱母親當時被監控的紀錄檔案。（圖／野火樂集提供）
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