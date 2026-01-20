傳奇殞落！義大利時尚大師范倫鐵諾辭世 享耆壽93歲

范倫鐵諾2008年發表告別系列時，親自走上伸展台向觀眾致意。（翻攝kurier.at）

義大利時裝設計大師范倫鐵諾加拉瓦尼（Valentino Garavani）19日辭世，享耆壽93歲。他是20世紀最具代表性的高級訂製服設計師之一，被譽為「時尚皇帝」，一生以高級訂製服聞名，作品以優雅與奢華風格著稱，對全球時尚產業影響深遠。

17歲赴巴黎學藝 與事業夥伴攜手打造VALENTINO時尚王國

范倫鐵諾基金會透過IG發聲明指出，范倫鐵諾在羅馬家中安詳辭世，家人陪伴在側。基金會表示，遺體將於1月21日至22日在羅馬米尼亞內利廣場（Piazza Mignanelli）開放公眾瞻仰，告別式則於翌日，在天使與殉道者聖母大殿（Basilica of Saint Mary of the Angels and Martyrs）舉行。

廣告 廣告

年輕時的范倫鐵諾（右）與事業夥伴吉亞梅蒂（左），兩人攜手打造「VALENTINO」時尚王國。（翻攝realmrvalentino IG）

范倫鐵諾1932年5月出生於義大利倫巴底區，17歲時他到巴黎，進入巴黎高級時裝工會學校（Chambre Syndicale de la Couture Parisienne）深造，並曾在多位大師門下歷練，包括Jacques Fath、Balenciaga、Jean Dessès與Guy Laroche，奠定深厚的高級訂製基礎。

1960年，范倫鐵諾與長年事業夥伴傑卡羅吉米迪（Giancarlo Giammetti）共同創立同名品牌「VALENTINO」，一人主掌設計，一人負責經營，攜手打造橫跨數十年的時尚王國。

范倫鐵諾為模特兒調整高級訂製服，親自把關細節。（翻攝realmrvalentino IG）

黛安娜王妃、好萊塢巨星都愛他 「范倫鐵諾紅」成一代經典

他標誌性的「范倫鐵諾紅」（Valentino Red）靈感源自一次西班牙之旅，自品牌初期即成為經典色彩。2008年發表最後一季作品時，全場模特兒更身穿紅色禮服壓軸登場，為他的設計生涯劃下完美句點。

范倫鐵諾2008年告別秀壓軸時刻，全場模特兒穿上「范倫鐵諾紅」登場。（翻攝realmrvalentino IG）

《BBC》指出，范倫鐵諾與喬治亞曼尼（Giorgio Armani）、卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）並列當代時尚界的三大巨擘。他的設計深受名流喜愛，包括影星伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、美國前第一夫人南希雷根（Nancy Reagan）、女星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、安海瑟薇（Anne Hathaway）等人，都曾穿著他的作品登上紅毯。

黛安娜王妃1997年曾穿著Valentino禮服，登上《VOGUE》英國版雜誌封面。（翻攝realmrvalentino IG）

安海瑟薇（左）和范倫鐵諾合影。（翻攝realmrvalentino IG）

除紅毯禮服外，英國黛安娜王妃（Princess Diana）1997年曾穿著VALENTINO禮服，登上《VOGUE》英國版雜誌封面。范倫鐵諾2014年也為瑞典瑪德琳公主（Princess Madeleine of Sweden）設計婚紗。2023年12月，他在倫敦皇家亞伯特音樂廳舉行的英國時尚大獎（British Fashion Awards）中獲頒終身成就獎，表彰他一生貢獻。

更多鏡週刊報導

曾擊敗周子瑜！「全球最美女孩」長大了 24歲近況曝光

凱特王妃喊話：別再關注我的穿搭！ 盼外界聚焦「這些事」

凱特王妃私下超反差！ 「老是弄丟手機」人氣穩坐王室第一