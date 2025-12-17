傳奇港星劉錫明罕現身！聶雲帶「2帥兒亮相」音樂劇

資深影星劉錫明（左）與女兒劉安晴欣賞音樂劇《巧克力冒險工廠》。（圖／華文環球藝術娛樂）





改編自作家羅德·達爾（Ronald Dahl）原著的《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇，今（17）日於台北流行音樂中心舉辦台北場首演；61歲港星劉錫明與老婆、22歲愛女劉安晴一起出席，跟隨父親腳步當藝人，「星二代」劉安晴說已經上過果陀的表演課，對未來演藝工作發展不設限：「家人不能一起工作啦！」他表示不會擔任女兒經紀人。

身為曾出演音樂劇的聶雲，帶著兩個兒子一同參與此次的台北場首演，而好久不見的傳奇演員劉錫明也跟妻女一起來台觀賞首演，做音樂出身的他秉持「活到老，學到老」的精神，特地前來觀摩百老匯音樂劇的專業演出，他日前演出李明川的MV笑說：「明年就要看女兒的表現了。」

香港新界大埔宏福苑日前發生5級火警，造成上百人葬生火海，引起外界高度關注，劉錫明自己的朋友沒有住在那裡，老家距離也很遠，但火災爆發時感到相當震驚：「願逝者安息、生者堅強。」《巧克力冒險工廠》音樂劇台北場即日起於台北流行音樂中心演出共15場次，跨年後於1月2日至4日移師至高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院。



