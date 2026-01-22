傳奇生涯再添一筆！李安獲頒ACE年度電影人獎 35年執導人生獲獎無數

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

國際名導李安35年執導生涯再獲一獎！美國電影剪輯協會（ACE）宣布，下月舉行的第76屆Eddie Awards典禮上，將頒發年度電影人獎給這位2度奧斯卡最佳導演得主，表彰他對全球影壇的貢獻。

國際名導李安獲頒ACE年度電影人獎。（圖／金馬執委會提供）

李安1991年以《推手》正式開始他的導演生涯，至今已超過35年。期間他執導了多部享譽國際的電影，包括《喜宴》、《飲食男女》、《臥虎藏龍》、《斷背山》及《少年Pi的奇幻漂流》等。其中2000年的武俠鉅作《臥虎藏龍》斬獲奧斯卡10項提名，最後獲得最佳外語片等4項大獎，成功將華語電影推向全球舞台。2005年李安更憑藉《斷背山》，成為首位奪下奧斯卡最佳導演的亞洲導演，並於2012年再以《少年PI的奇幻漂流》2度獲獎，成為國際知名的傳奇導演。

除了深受奧斯卡肯定，李安去年也獲得美國導演工會（DGA）頒發終身成就獎。目前他正籌備新作《Gold Mountain》，預計今年春季正式開拍，備受全球影迷期待。

ACE主席莎賓娜・普里斯科（Sabrina Plisco）表示，李安長年挖掘人類最深層的情感核心，並以多元題材持續點燃全球觀眾對電影的熱情。她指出，從《斷背山》細膩而突破界線的情感敘事，到《少年PI的奇幻漂流》與《臥虎藏龍》的史詩視野，李安的創作廣度與影響力在當代導演中極為罕見，對電影界的貢獻深遠巨大。

