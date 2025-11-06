傳奇網路公告2025年10月份經營績效

(記者謝政儒綜合報導)傳奇網路（4994）於11月06日公告2025年10月份的經營績效。該月的合併營業收入為8,638萬元，而合併營業利益則為656萬元，稅前利益為471萬元，每股稅前盈餘為0.07元。



在自主研發領域，全球版 PC 遊戲方面，重點PC遊戲《風之國度Online》已於10月1日於台灣、香港、澳門地區正式上市，市場反應熱烈。為吸引廣大玩家族群，本次上市版本憑藉與超人氣IP「貓貓蟲咖波」的首次聯動合作，成功創造市場高度話題性。遊戲內容方面，推出全新改造版本，加入核心「魂卡」系統，提供玩家更深度的角色養成策略；同步推出全新職業「龍刃」與高挑戰性的「疊影時空」副本，豐富的遊戲內容有效提升玩家黏著度與付費意願，將成為第四季主要的營收成長動能之一。



公司旗下四款經典作品《聖境傳說》、《星界神話》、《精靈樂章 ORIGIN》及《晴空物語：REBORN》於今年暑假迎來大型改版，並與知名IP展開聯動合作，成功刺激玩家活躍度。並配合「老手回流」專屬活動，有效召回既有玩家，穩定遊戲營收表現。



行動遊戲方面，《風之國度》營運邁入七週年，並已公開下半年度的六大更新計畫，包含：「魂卡大對決」、「家園享食堂」、「聯盟爭霸」等新玩法，以及新BOSS「艾比」、星耀頭銜等內容。



展望未來，《Pew Pew Slime》已於 11 月 4 日正式上市， 遊戲結合放置型角色扮演（Idle RPG）與彈幕動作（Bullet Hell Action）的輕動作遊戲，美術風格採用美式卡通，主題聚焦於史萊姆。發佈範圍覆蓋歐美及東南亞地區，共提供九種語言。核心特色是提供「無壓力體驗」又可隨時隨地享受「持續成長」 的樂趣，高靈活度的客製化系統，以及具有無限組合的革新融合進化系統，讓玩家能透過裝備、子彈和屬性來定制戰鬥風格本公司將持續採取多元化經營策略，並秉持穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術水準和公司的獲利效益。