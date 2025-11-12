傳奇網路、智冠前3季獲利承壓 擬推新作挹注營運

（中央社記者何秀玲台北12日電）傳奇網路遊戲副總經理周秋美表示，今年新產品用戶獲取成本明顯高於去年，影響獲利；新手機遊戲明年第1季將推出台港版，也計畫推出輕量級角色扮演遊戲，樂觀看待明年營運；智冠今天公布財報，前3季獲利下滑，因遊戲上市時程和組合和去年不同所致。

傳奇網路今天在證交所召開法說會。傳奇網路已公布今年前3季財報，營收為新台幣8.94億元，歸屬於母公司業主淨利為1.13億元，年減53.9%，每股純益為1.71元。

傳奇表示，前3季獲利減少逾5成，主要是因今年遊戲雖有一定獲利，但未有顯著高獲利，也未出現像去年一樣熱賣、能完整貢獻全年營收的遊戲所致。

周秋美說，今年遊戲市場的行銷成本與獲取使用者成本居高不下，如果研發不夠謹慎，且專案市場吸引力不夠，或者是使用者覺得價格不夠便宜，很容易會變成虧錢的專案。

對於明年展望，她指出，為了降低獲客成本，明年成立每個專案前，都會進行遊戲風格測試，確定是玩家喜歡的風格，甚至僅看到影片與圖片即提高下載意願；再來核心玩法必須經過商業化驗證，以降低盲目投放風險；至於長青遊戲則會持續更新內容，穩健營運。另外，將透過外部合作模式，開拓新平台和新商機。

她也表示，傳奇網路遊戲旗下首款放置類型（玩家即使不在線上，角色也能自動戰鬥）手機遊戲「Pew Pew Slime」，已於11月4日在歐美及東南亞市場發布，預計明年第1季在台港上市，將推出網頁版本獲取新用戶；同時也會上市輕量級角色扮演遊戲（MMORPG），她看好明年營運有望比今年亮眼。

智冠科技今天公告今年前3季財報，營收為47.68億元，年減8%，歸屬母公司淨利8.75億元，年減5%，每股純益為5.84元；智冠表示，前3季獲利衰退，因去年上半年受惠新作推出表現亮眼，以致基期較高，今年遊戲產品上市時程與組合不同，帶動收益呈現結構性差異。

展望第4季，智冠科技表示，數位遊戲事業群方面推出重點大作「尋秦記」、由黃易出版社授權，智冠旗下線上遊戲研發公中華網龍自主研發，與智冠旗下的線上遊戲營運公司遊戲新幹線共同發行，希望能進一步拓展新世代玩家族群。（編輯：潘羿菁）1141112