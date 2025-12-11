傳奇聲優VTuber出道！《福音戰士》「明日香」聲優宮村優子曬形象，由《LOVELESS》漫畫家設計

曾為經典動畫《新世紀福音戰士》中人氣角色「明日香」獻聲的資深聲優宮村優子，於 12 月 4 日歡度 53 歲生日之際，在個人 X（推特）上正式宣布將以 VTuber 身分出道。她表示這個在《新世紀福音戰士》30 週年紀念活動上曾預告過的企劃終於成真，其專屬的虛擬形象是由創作出《LOVELESS》等知名作品的漫畫家高河弓（高河ゆん）負責設計，預定會在今年底的直播中正式亮相。

這次宮村優子將以本人身份進行 VTuber 出道。（圖源：宮村優子／X@386miyamura）

根據外媒 Automaton 報導，這並非宮村優子首次嘗試 VTuber 的活動，早在 2020 年至 2022 年間，她就曾以「Blaster Renko」的名義進行過活動。當時的角色設定為一名寄宿在宮村家、為了學習人類社會而來到地球的外星人。而這次不同於過去的角色扮演，此次她將以「宮村優子」本人的名義，通過高河弓設計的全新形象展開活動，被視為是她演藝生涯的一大新挑戰。

而宮村優子近年來飽受瀰漫性毒性甲狀腺腫疾病所苦，更曾在 2016 年發文提到過病情惡化，一度影響到她的說話與發聲能力，後來甚至在 2022 年萌生過引退的念頭。所幸當時周遭親友鼓勵，以及她本人的積極治療，最終身體狀況逐漸好轉，聲音也得以恢復。這次選擇以本人的身份投入 VTuber 領域，不只是她戰勝病魔後的重要回歸，也讓她能以更自在的狀態，通過直播和長期支持她的粉絲們重新建立聯繫。