傳奇落幕！德「國家美腿」雙胞胎舞者離世 享壽89歲

德國雙胞胎舞者艾麗絲與艾倫．凱斯勒（Alice & Ellen Kessler）於近日傳出離世消息，享壽89歲。（圖／翻攝自IMDb）





德國雙胞胎舞者艾麗絲與艾倫．凱斯勒（Alice & Ellen Kessler）於近日傳出離世消息，享壽89歲。2人曾以「國家美腿」聞名紅遍全歐洲，並在1970年代為《花花公子》（Playboy）義大利版拍攝封面，如今德國人道離世協會（DGHS）證實，姊妹倆已於11月17日在慕尼黑的住處進行安樂死，她們傳奇的一生也劃下句點。

根據德媒《KStA》、《慕尼黑信使報》（Münchner Merkur）報導，德國人道離世協會表示，由於邁入晚年，2人的身體情況變得大不如前，於是早在1年多前，她們就與協會保持聯繫，並表示希望能在同一天進行安樂死。後續，她們選定11月17日作為臨終日期，並在律師與醫師的陪伴下，走完人生的最後一程。

廣告 廣告

艾麗絲與艾倫於1936年出生於德國內爾特爾斯豪森（Nörtershausen），自1950年代起，2人身兼舞者、歌手與演員身份，並在巴黎利多劇院（Lido），以同步的舞姿、優美的動作一戰成名，從1950年代中期至1960年代初，姊妹倆參與了大量音樂、歌劇輕喜劇及娛樂電影的演出。在2人的作品中，以《海鴿子》（La Paloma）、《所多瑪與蛾摩拉》（Sodom und Gomorrha）與《比佛利山的女死者》（Die Tote von Beverly Hills）最為知名，同時也進一步提升了她們的知名度。

在1962年，姊妹倆選擇赴義大利發展，2人的絕妙舞姿與亮麗外型，使她們迅速走紅，並獲得了「國家美腿」的稱號，成為當時家喻戶曉的明星。到了1976年，她們還為《花花公子》（Playboy）義大利版拍攝封面，更在當時創下3小時售罄的紀錄。此後，2人仍持續活躍於歐洲演藝界，除了德語作品外，還推出以法語或義大利語為主的作品。

自1980年代起，艾麗絲與艾倫選擇定居在巴伐利亞（Bayern），在此期間，2人獲得多項文化獎項，同時也奠基她們在歐洲娛樂文化史上的重要地位。即使在80歲高齡時，姊妹倆仍選擇持續登上音樂劇舞台，並定期接受電視專訪。今（2025）年夏天，她們還獲得巴伐利亞功績勳章（Bayerischer Verdienstorden）的表彰，對當地有不少貢獻。

面對2人的離世，德國人道離世協會表示，艾麗絲與艾倫的選擇，是為「自主安樂死權利」投下重要的一票。德國人道離世協會感慨，「她們不僅是才華洋溢的藝人，更以勇敢姿態示範，如何掌握自己的人生與命運」，同時也是令人敬佩的女性典範。



【更多東森娛樂報導】

●日本國寶級演員辭世！享耆壽92歲 曾是黑澤明御用班底

●28歲女優無預警爆離世 好友悲痛證實 因斷聯自責

●媽媽都證實死訊...歌手離世3週「突復活」 親曝假死原因

