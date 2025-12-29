傳奇謝幕／世上再無第二股神！巴菲特將卸任 這3關鍵養成獨特投資眼光

財經中心／王文承報導

被譽為「股神」的巴菲特，今年5月在波克夏年度股東大會上宣布將於2025年底卸下波克夏海瑟威執行長職務。這意味著從今（2026）年開始，市場將告別「巴菲特時代」，全球投資圈不再有由巴菲特親自掌舵的波克夏。巴菲特一直是投資圈的傳奇人物，宣告退休，讓不少投資人不禁想回顧他60年來成功秘訣，也好奇巴菲特為何能養成獨特且長期有效的投資眼光？

從小培養「看懂生意」的能力



巴菲特的投資眼光，並非一夕養成。巴菲特獨特的投資眼光來自於極早期對「商業本質」的理解。巴菲特自少年時期便開始做生意，從送報紙、販賣口香糖，到後來實際投入股票市場，長時間累積對現金流、成本結構與獲利模式的直覺判斷。這樣的背景，也讓他在評估企業時，並非只看股價漲跌，而是回到「這家公司是否真的能長期賺錢」。

嚴格訓練出的價值投資基礎



巴菲特早年遭「價值投資之父」班傑明·葛拉漢投資觀念影響，奠定以低估值與安全邊際為核心的投資紀律。透過大量閱讀財報與實際投資操作，巴菲特建立起對風險與報酬的高度敏感度，也讓「不虧錢」成為其投資第一原則。這套訓練，使巴菲特在市場情緒高漲或恐慌時，仍能維持理性判斷，被外界視為其長期勝出的重要基礎。

關鍵轉折 蒙格的影響



真正讓巴菲特投資眼光產生質變的關鍵，是來自與副董事長蒙格的長期合作。蒙格主張，與其一味撿便宜，不如以合理價格投資具備長期競爭優勢的優秀企業。

巴菲特本人多次公開坦言，正是蒙格的觀念，促使他從早期偏重「便宜股」的策略，轉向「買好公司、長期持有」。這樣的思維轉變，也成為波克夏後來重押可口可樂、蘋果等企業的重要思想基礎。

長期主義與紀律 成就投資眼光

巴菲特之所以能建立長期有效的投資眼光，關鍵不在於預測市場，而在於紀律與耐心。他長期避免頻繁交易，專注於少數高信心標的，並願意在市場波動中長期持有，讓時間成為投資報酬的放大器。同時，巴菲特也刻意遠離短期市場雜訊，將重心放在可理解、可預期的產業與企業，形成鮮明的投資風格。

2026年後不再有「巴菲特時代」

隨著巴菲特宣布退休，市場即將邁入沒有巴菲特親自掌舵的時代。儘管波克夏已完成接班規劃，但對投資人而言，少了一位能在關鍵時刻穩定市場信心的精神象徵，仍難免感到不捨。

不過，巴菲特留下的，不只是投資績效，而是一套可被複製與學習的思維體系。即使2026年後不再有巴菲特坐鎮，這套投資眼光與紀律，仍將持續影響全球投資市場。

