資深記者鍾志鵬 / 台北報導

巴菲特要退休了。2025年11月10日寫給股東與3個孩子公開信表示將「逐漸沉寂」、幽默表示「未來只剩寫感恩信」。巴菲特最新中文書《巴菲特的人生之道 成功致富與圓滿人生的永恆智慧》曝光他的理財之道，懂4件事投資自己跟好的標的物，成為有錢人不是夢。

華倫・巴菲特Warren Buffett說：

如果你投資在自己身上，沒有人可以奪走你的投資成果。

If you invest in yourself, no one can take it away from you.

查理.蒙格 Charlie Munger說：

如果你想成為優秀的投資人，你必須持續學習。世界改變時，你也必須改變。

To be a great investor, you must be a continuous learner. As the world changes, you must change.

廣告 廣告

傳奇謝幕！巴菲特曝光人生勝利之道，懂這4件事讓自己人生大賺金山。（圖／翻攝自比爾蓋茲YT）

第一件事：巴菲特談賺錢與守財之道

巴菲特說：這是個簡單的遊戲，只要你能控制自己的情緒。如果你是年輕的投資人，可以冷靜地把股票當作企業來評估其價值，然後在價格非常便宜時買進，不管別人怎麼說;然後，如果你願意，在人們變得極度亢奮時賣出——那麼這實際上並不是一場非常困難的智力遊戲。



解釋：我們非常喜歡這段話，因為它精確地概括了巴菲特一直在做的事和他如此成功的原因。你要學他，就應該學會評估企業的價值，能夠忽視關於經濟的新聞，在投資人普遍悲觀、價格便宜時買進。然後如果你想這麼做的話，可以在人們對股票恢復熱情時賣出。學習控制情緒是一個需要時間的過程。在此再次引用這句巴菲特喜愛的箴言：別人貪婪時我恐懼，別人恐懼時我貪婪。

第二件事：巴菲特談持有現金的好處

巴菲特說：人們通常在錯誤的時候緊握現金。



解釋：股市創歷史新高，經濟興旺，銀行空前強健，人們什麼都買（包括汽車、新屋、度假屋、藝術品），所有投資全都賺錢。在人人揮金如土之際，正是巴菲特停止花費，開始囤積現金的時候。



股市崩盤、企業倒閉、銀行破產，人們開始囤積現金；更為了獲取更多現金，開始賣出資產，包括股票、房產和所投資的其他東西。在這個過程中，他們讓股票價格跌至谷底。自大衰退以來，股票價格從未如此便宜！！！當人人都開始囤積現金時，就是巴菲特開始動用他囤積的現金，買進其他人亟欲拋售、價格重挫的股票的時候。在某種程度上，巴菲特的投資理念就是這麼簡單。

第三件事：巴菲特談幸福和有成就的人生

巴菲特說：得到愛的唯一方法，是讓自己成為可愛的人。如果你有很多錢，這是令人惱火的，你或許會覺得可以開一張支票：「我要買一百萬美元的愛。」但這是行不通的。你付出的愛越多，得到的愛也就越多。



解釋：巴菲特曾說，他有非常慈愛的父親和有些疏離的母親。但他的第一任妻子蘇珊是「愛的女王」，她總是真誠善待朋友和家人。在他們位於奧馬哈的中上階層住宅，幾乎總是歡迎任何前來串門子的鄰居。如果你遇到心情不好的日子，可以到巴菲特家走一走，因為蘇珊總是帶著溫暖的微笑歡迎你。是蘇珊使巴菲特認知到，愛真的會帶來愛。雖然她已不在人世，但巴菲特仍持續散發蘇珊與所有人分享的那種溫暖和善意。（順帶一提，巴菲特至今仍住在他與蘇珊慈愛地養大他們三個孩子的屋子裡。）

第四件事：巴菲特談成功的定義

巴菲特說：關於我如何定義成功……如果愛你的人，正是你希望會愛你的人，那你就是成功的……即使你擁有全世界的財富，世上有許多醫院和圖書館以你的名字命名，但如果沒有人關心你，那麼在我看來，你就不是成功的人。



解釋：巴菲特在奧馬哈有個朋友名為貝拉．艾森伯格（Bella Eisenberg），她是來自波蘭的猶太人，年少時在納粹集中營倖存下來。有一天她告訴巴菲特，她不太容易交朋友，因為每當她遇到一個人，她就會問自己：如果他們再來抓猶太人，這個人會把我藏起來嗎？



在巴菲特與企管碩士（MBA）學生團體交流時，有時會被問到他如何定義成功。他經常以這個關於貝拉的故事回答，最後說：如果你的人生中，有很多人會在必要時把你藏起來，那我會說你是成功的。

傳奇謝幕！巴菲特曝光人生勝利之道，懂這4件事讓自己人生大賺金山。（圖／翻攝自IG @officialwarrenbuffet）

傳奇謝幕！巴菲特曝光人生勝利之道，懂這4件事讓自己人生大賺金山。（圖／時報出版提供）

本文撰寫與摘自時報出版之《巴菲特的人生之道》

更多三立新聞網報導

印度神童年末預言中！警告中國有事 台灣、全世界注意10件事恐惡化

老照片故事／曹西平當年像許光漢紅翻天 張國榮、胡茵夢、彭雪芬合作過

傳奇謝幕／股神背後的巨人！巴菲特戰友30大智慧金句曝 這1句點破人性

傳奇謝幕／股神一生智慧！巴菲特30大哲學金句曝光 這1句令人鼻酸

