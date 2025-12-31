傳奇謝幕：波克夏 55 年「巴菲特時代」畫下句點，95 歲股神正式卸任執行長
一個時代的終結。在執掌帥印長達 55 年後，全球最著名的投資者、被譽為「奧瑪哈先知」的華倫·巴菲特（Warren Buffett）於今日正式卸下波克夏執行長一職。（圖片來源／巴菲特紀錄片）
一個時代的終結。在執掌帥印長達 55 年後，全球最著名的投資者、被譽為「奧瑪哈先知」的華倫·巴菲特（Warren Buffett）於今日（美國時間2026年1月1日）正式卸下波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長一職。
現年 95 歲的巴菲特，不僅是華爾街的權力象徵，更以其樸實的「鄰家億萬富翁」形象深入人心。他將這間一度瀕臨倒閉的紡織廠，一手拉拔成全球最成功的資產管理帝國。從本週四開始，波克夏能源業務負責人、現年 63 歲的格雷格·阿貝爾（Greg Abel）將接過這間市值兆美元企業的執行長權杖；而巴菲特則將繼續留任公司董事長。
從紡織廠到兆元帝國：長達半世紀的複利奇蹟
巴菲特的傳奇始於 1964 年。當時他開始利用波克夏·海瑟威作為主要的投資工具，誰也沒想到，這間普通的紡織公司會在未來的半世紀內創造出驚人的價值。
根據數據統計，自巴菲特接手以來，波克夏的股價累計漲幅高達 5,500,000%。相比之下，標普 500 指數（S&P 500）在同一時期的回報率僅為 39,000%。如今，波克夏已是全球第 11 大最具價值的公司，市值突破 1 兆美元，其業務版圖橫跨鐵路、保險、能源，甚至延伸至糖果與冰淇淋。
巴菲特的資本家之路早在 1942 年就已開啟。當時年僅 11 歲的他，動用了從 6 歲起存下的 114.75 美元，買入了第一張天然氣公司的股票。他在 2018 年的致股東信中回憶道：「那時起我成為了一名資本家，那種感覺真好。」他在 32 歲成為百萬富翁，56 歲晉升億萬富翁。時至今日，他的淨資產已達 1,500 億美元，名列全球第十大富豪。
股神的投資哲學：只投你懂的，並擁抱指數基金
巴菲特對大眾最深遠的影響，莫過於他那套充滿「草根智慧」的投資哲學。他始終強調兩大核心：第一，只投資你懂的東西；第二，個人投資者很難擊敗市場。
儘管巴菲特本人創造了超越大盤的奇蹟，但他早在 1996 年就曾公開建議：「對於大多數機構和個人投資者來說，持有普通股的最佳方式是透過低成本的指數基金。」他認為，扣除手續費與支出後，這種路徑必然能擊敗絕大多數專業投資經理。
在波克夏的成長過程中，巴菲特身邊曾有一位不可或缺的靈魂伴侶——查理·蒙格（Charlie Munger）。這對黃金拍檔每年在奧瑪哈舉行的股東大會（被譽為「資本家的胡士托」）上，總能吸引數萬人前來聆聽他們長達三小時的問答。蒙格於 2023 年以 99 歲高齡辭世，巴菲特曾感性表示，是蒙格改變了他的想法，讓他從「尋找便宜的平庸公司」，轉向「以合理的價格買入優秀的公司」。
從科技盲到 Apple 最大股東：股神的最後一塊拼圖
巴菲特曾坦言，他早期對科技股有著明顯的「盲點」。直到 2016 年，在他的副手建議下，波克夏才開始大規模建倉蘋果公司（Apple）。
在此之前，巴菲特與蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）曾有一段有趣的往事。賈伯斯曾打電話向巴菲特請教：「華倫，我們有這麼多現金，該拿它怎麼辦？」當時並非蘋果股東的巴菲特建議賈伯斯透過「買回庫藏股」來回饋股東。多年後，這項策略也讓波克夏成為了受益者。
如今，蘋果已成為波克夏投資組合中的定海神針，佔其投資比重超過 20%，持股市值高達 650 億美元。除了蘋果，巴菲特對可口可樂（Coca-Cola）、美國運通（American Express）等品牌長達數十年的執著，更展現了他驚人的耐心。他曾在 2023 年形容，自己對這些核心持股的耐心，簡直像是美國文學筆下沉睡了 20 年的「李伯大夢」（Rip Van Winkle）。
傳奇的謝幕：簡樸的導師與慷慨的慈善家
儘管身家千億，巴菲特的生活卻極其低調。他至今仍住在 1950 年代以 3 萬多美元買下的那棟房子裡，維持著每天喝可樂、吃麥當勞早餐的習慣。
他在卸任執行長之際，留給世界的遺產不只是那驚人的 5,500,000% 投資回報，更是他對財富的態度。巴菲特已承諾將絕大部分財富捐給慈善機構。隨著他正式交棒給格雷格·阿貝爾，這位 95 歲的老兵雖然退出了第一線營運，但他對理性投資、耐心與誠信的教誨，將永遠刻在華爾街與全球投資者的心中。
