傳奇謝幕／股神背後的巨人！巴菲特戰友30大智慧金句曝 這1句點破人性
財經中心／王文承報導
被譽為「股神」的巴菲特於今年（2026）正式卸下波克夏．海瑟威執行長一職，結束長達60年的第一線投資生涯，巴菲特的投資成就，並非單靠個人天賦或判斷，而是建立在與副董事長查理．蒙格（Charlie Munger）長期合作所形塑的「夥伴投資哲學」之上。在兩人不斷辯論、修正與反思中，波克夏逐步發展成今日全球投資界無可撼動的巨擘。
巴菲特戰友30大金句曝 這1句點破人性
巴菲特本人也多次在公開場合坦言，正是蒙格長年提出的觀點，促使他放棄早期單純「撿便宜」的投資方式，轉而專注於「買進好公司、長期持有」。
令人印象最深刻的是，蒙格曾一語道破人性的核心：「It’s not greed that drives the world, but envy.（驅動世界的不是貪婪，而是嫉妒。）」多數人以為世界的動力來自對金錢的無止境渴望，但蒙格指出，更深層的力量其實是「看見別人擁有什麼，而自己沒有」所產生的比較心理。正是這種嫉妒，推動人們冒進投資、過度消費，甚至做出違背理性的選擇。蒙格的這句話，不只是對金融市場的觀察，更是一面照見人性的鏡子，提醒我們真正需要警惕的，往往不是貪心，而是無法控制的比較心。
這位長年站在巴菲特背後、卻同樣影響全球投資思維的傳奇人物，即便已離世，其人生哲學與智慧仍持續啟發無數投資人。《三立新聞網》整理出蒙格30大經典金句，映照他對人生、投資、風險與人性的深刻體悟。
以下是蒙格30大經典金句（中英對照）：
1. Take a simple idea and take it seriously.
把一個簡單的想法，認真做到極致。
2. Knowing what you don’t know is more useful than being brilliant.
知道自己不知道什麼，比聰明更重要。
3. Spend each day trying to be a little wiser than you were when you woke up.
每一天都努力比起床時更聰明一點。
4. The best thing a human being can do is to help another human being know more.
人類能做的最美好事情，就是幫助他人理解更多。
5. It is remarkable how much long-term advantage people like us have gotten by trying to be consistently not stupid.
長期來看，避免愚蠢帶來的優勢，遠超過偶爾聰明。
6. All intelligent investing is value investing.
所有理性的投資，本質上都是價值投資。
7. The big money is not in the buying and selling, but in the waiting.
真正的大錢，不在買賣，而在等待。
8. A great business at a fair price is superior to a fair business at a great price.
合理價格的好公司，勝過便宜價格的普通公司。
9. Over the long term, it’s hard for a stock to earn a much better return than the business which underlies it earns.
長期來看，股票報酬不可能遠高於其背後企業的表現。
10. If you’re not willing to react with equanimity to a market price decline of 50%, you should not be in stocks.
若你無法平靜面對股價腰斬，就不適合投資股票。
11. It’s not greed that drives the world, but envy.
驅動世界的不是貪婪，而是嫉妒。
12. Avoiding stupidity is easier than seeking brilliance.
避開愚蠢，比追求卓越更容易。
13. Acknowledging what you don’t know is the dawning of wisdom.
承認自己的無知，是智慧的開始。
14. A lot of people with high IQs are terrible investors because they’ve got terrible temperaments.
很多高智商的人投資失敗，是因為情緒管理太差。
15. You don’t have to be brilliant, only a little bit wiser than the other guy, on average, for a long time.
不必天才，只要長期平均比別人聰明一點就夠了。
16. You must know the big ideas in the big disciplines and use them routinely.
必須掌握各大學科的核心思想，並經常運用。
17. To a man with only a hammer, every problem looks like a nail.
手上只有槌子的人，看什麼都是釘子。
18. Develop into a lifelong self-learner through voracious reading.
透過大量閱讀，成為終身自學者。
19. Use a checklist approach to avoid obvious mistakes.
用清單思維，避免明顯錯誤。
20. The first rule of compounding is to never interrupt it unnecessarily.
複利的第一法則，就是不要隨便打斷它。
21. The best armor of old age is a well-spent life preceding it.
老年最好的盔甲，是一個沒有虛度的人生。
22. In my whole life, I have known no wise people who didn’t read all the time.
我這輩子沒見過不愛閱讀的智者。
23. If you don’t care whether you are rational or not, you won’t be rational.
若你不在乎理性，就不可能理性。
24. It’s a good habit to trumpet your failures and be quiet about your successes.
大聲談失敗，低調談成功，是好習慣。
25. Life, in part, is like a poker game, wherein you have to learn to quit sometimes when holding a bad hand.
人生有時像打撲克，拿到爛牌也要懂得停損。
26. Sit on your ass and read.
坐下來，好好讀書。
27. You should remember that good ideas are rare.
要記得，好點子非常稀少。
28. Just because you like it does not mean the world will necessarily give it to you.
喜歡一件事，不代表世界就會給你。
29. The wise ones bet heavily when the world offers them that opportunity.
智者在機會來臨時，會重押。
30. I have nothing to add.
我沒有要補充的了。（蒙格式幽默的終極句點）
在蒙格眼中，真正讓人做出錯誤決策的，往往不是對金錢的渴望，而是看見他人成功時所產生的比較、焦躁與不甘。正是這種「不想輸給別人」的心理，讓投資人頻繁追高、錯失紀律，最終偏離理性。
也因此，蒙格一生反覆強調：避免愚蠢、保持理性、遠離情緒與比較，遠比追逐短期報酬更重要。這不只是投資智慧，更是一套關於人生選擇的底層邏輯。
當巴菲特時代正式畫下句點，蒙格留下的這些話，或許正是留給所有世代最長久、也最清醒的提醒。
