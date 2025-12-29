傳奇謝幕／股神一生智慧！巴菲特30大哲學金句曝光 這1句令人鼻酸

財經中心／王文承報導

巴菲特在最後一封致波克夏海瑟威股東的信函裡，令人最印象深刻的是，信中一句話——「You will never be perfect, but you can always be better（永遠不會完美，但總是可以更好）」。（圖／巴菲特IG）

被譽為「股神」的巴菲特，今年5月在波克夏海瑟威年度股東大會上宣布，將於2025年底卸下執行長職務。這也意味著，自今（2026）年起，市場將正式告別「巴菲特時代」，全球投資圈不再由巴菲特親自掌舵的波克夏領航。

巴菲特30大哲學金句曝 這1句令人鼻酸



巴菲特長達60年的投資生涯堪稱傳奇，他的退休宣告，讓無數投資人不禁回顧其成功關鍵，也好奇他為何能養成獨特且歷久彌新的投資眼光。

巴菲特於11月10日（台灣時間11月11日）寄出最後一封致波克夏海瑟威股東的信函，內容明確表示，現年95歲的他，將自今年起不再撰寫年度股東信，也不會在股東大會上發表長篇演說，象徵其傳奇投資生涯正式進入謝幕階段。

令人最印象深刻的是，信中一句話——「You will never be perfect, but you can always be better（永遠不會完美，但總是可以更好）」——在全球廣為流傳，提醒現代人不必一味追求完美，只要持續進步，本身就是最珍貴的成就。

股神投資生涯的收尾，更像是一場人生哲學的傳承。《三立新聞網》整理出巴菲特30大金句，字字鏗鏘，句句映照他對人生、時間、風險與善意的深刻體悟。

以下是巴菲特30大經典金句（中英對照）：



1. I’m going quiet.

我將歸於沉寂。

2. Through dumb luck, I drew a ridiculously long straw at birth.

我出生時，抽到了極其幸運的一支籤。

3. Lady Luck is fickle and wildly unfair.

幸運女神善變，而且極端不公平。

4. Father Time now finds me more interesting as I age.

隨著年歲增長，時間之神對我愈發感興趣。

5. Ends up on his score card as ‘wins.’

人生最終，時間會在他的記分板上記下「勝利」。

6. Kindness is costless but also priceless.

善良沒有成本，卻價值無限。

7. You will never be perfect, but you can always be better.

永遠不會完美，但總是可以更好。

8. Decide what you would like your obituary to say and live the life to deserve it.

想好你希望訃聞怎麼寫，然後過一個配得上的人生。

9. When you help someone in any of thousands of ways, you help the world.

用任何方式幫助一個人，就是在幫助世界。

10. Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful.

別人貪婪時你要恐懼，別人恐懼時你要貪婪。

11. Predicting rain doesn’t count. Building arks does.

預測下雨不重要，造方舟才重要。

12. Wide diversification is only required when investors do not understand what they are doing.

只有在不懂自己在做什麼時，才需要過度分散投資。

13. Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving.

不要存下花剩的錢，而是花掉存下的錢。

14. Honesty is a very expensive gift. Don’t expect it from cheap people.

誠實是昂貴的禮物，別期待廉價的人能給你。

15. The best investment you can make is in yourself.

最好的投資，就是投資自己。

16. You only have to do a very few things right in your life, so long as you don’t do too many things wrong.

人生只要少數事情做對就好，前提是別做太多錯事。

17. The most important investment you can make is in yourself.

你能做的最重要投資，就是自己。

18. Forecasts may tell you a great deal about the forecaster; they tell you nothing about the future.

預測反映的是預測者，而不是未來。

19. You can’t make a good deal with a bad person.

和壞人，做不出好交易。

20. The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything.

真正成功的人，幾乎對所有事情說「不」。

21. It’s better to hang out with people better than you.

和比你優秀的人相處，你會變得更好。

22. Only when the tide goes out do you discover who’s been swimming naked.

潮水退去，才知道誰在裸泳。

23. Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.

今天能坐在樹蔭下，是因為很久以前有人種了樹。

24. If you aren’t willing to own a stock for ten years, don’t even think about owning it for ten minutes.

如果你不願意持有一檔股票10年，那連10分鐘都別買。

25. The stock market is designed to transfer money from the Active to the Patient.

股市的本質，是把錢從急躁的人手中轉給有耐心的人。

26. Our favorite holding period is forever.

我們最喜歡的持有期間是：永遠。

27. Never invest in a business you cannot understand.

不要投資你看不懂的事業。

28. It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.

用合理的價格買優秀公司，勝過用便宜價格買普通公司。

29. Risk comes from not knowing what you're doing.

風險，來自於你不知道自己在做什麼。

30. Price is what you pay. Value is what you get.

價格是你付出的，價值才是你得到的。

巴菲特的告別，不僅是投資史上的一個重要時刻，更像是一堂留給所有世代的人生課。從「幸運的不平等」到「善良的無價」，他用溫和卻犀利的語氣，濃縮一生智慧——人終將老去，但持續進步與善意，能讓生命始終年輕。

