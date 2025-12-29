傳奇謝幕／ 60年兄弟情！巴菲特揭波克夏輝煌關鍵 背後靈魂舵手是他

財經中心／王文承報導

被譽為「股神」的巴菲特，以精準的投資眼光聞名全球，其一舉一動向來被市場視為重要風向指標。隨著巴菲特今年（2026）即將卸下波克夏·海瑟威執行長一職，退出長達60年的第一線投資生涯，讓外界不禁好奇這位傳奇投資大佬的成功秘訣。回顧巴菲特60年的投資成就，並非僅靠個人的成功，而是建立在與副董事長蒙格長期合作所形成的夥伴投資哲學之上，在雙方不斷討論與修正中，逐步演變成無人不知的波克夏。

從價值投資出發 巴菲特深受他的影響



巴菲特早年深受「價值投資之父」班傑明·葛拉漢理論影響，投資策略以低估值與安全邊際為核心；相較之下，蒙格則主張，應以合理價格投資具備長期競爭優勢與優秀管理團隊的企業，避免只看帳面數字的短視操作。

蒙格關鍵轉彎 從「撿便宜」走向「買好公司」



巴菲特本人也多次在公開場合坦言，正是蒙格長年提出的觀點，促使他逐步放棄單純「撿便宜」的投資方式，轉而聚焦「買進好公司、長期持有」。這項關鍵轉向，為波克夏後來成功投資可口可樂、蘋果等企業的重要思想基礎，也成為公司長期績效穩定成長的核心因素之一。

巴菲特多次公開致敬蒙格



巴菲特亦曾直言，蒙格對其投資哲學的影響「極為深遠」，並認為自己在投資判斷上的成熟，與蒙格多年來不斷提出質疑與建議密不可分。

波克夏治理典範 蒙格長年扮演制衡角色



在波克夏的經營架構中，蒙格自1978年加入董事會後，長期擔任副董事長，主要職責並非執行日常營運，而是在重大投資與資本配置決策上扮演制衡角色。兩人在股東大會與公開訪談中，經常展現觀點不同、但邏輯清晰的討論過程，也被投資界視為少見的理性治理典範。

蒙格辭世 影響卻早已成波克夏決策習慣



蒙格於2023年11月辭世，享壽99歲。蒙格過世後，巴菲特在多次公開談話中提到，自己在思考投資與經營問題時，仍會不自覺地從蒙格的角度出發，顯示其影響已深植於決策習慣之中。

股東會一幕成經典 60年搭檔正式落幕



在前年（2024年）舉行的波克夏年度股東大會上，巴菲特首次未與蒙格並肩主持會議。會議進行期間，他一度依多年慣例轉向叫一聲「查理」，體醒該準備補充說明，隨後巴菲特意識到蒙格已不在座位上，只能笑說「太習慣了」。這一幕被現場股東與媒體捕捉，也象徵兩人長達60年合作關係正式畫下句點。

在前年（2024年）舉行的波克夏年度股東大會上，巴菲特首次未與蒙格並肩主持會議，會議進行期間，他一度依多年慣例轉向叫一聲「查理」。（圖／AI製成）

蒙格不在世 投資哲學仍持續影響波克夏



儘管蒙格已辭世，其倡導的長期主義、理性決策與跨學科思維，仍深深影響波克夏的投資文化與資本配置方向。巴菲特至今仍在公開發言中引用蒙格過往觀點，顯示相關思維，仍是公司高層決策的重要參考依據。

不只是搭檔 更是彼此一生兄弟



巴菲特與蒙格的合作關係，是少數能在長期共事下，同時兼顧獨立判斷與有效制衡的經典案例；對波克夏而言，蒙格的影響力，並未隨其辭世而終止。

