傳奇謝幕！85歲裴洛西不再尋求連任 美史上首位女議長曾訪台

裴洛西在致選民的演說影片宣布：「我將不再尋求競選國會連任。」

美國眾議院史上第一位、也是唯一一位女性議長裴洛西，幾十年來一直是民主黨政壇最有權勢的人物之一，她宣布，將不再尋求連任。（戚海倫報導）

裴洛西宣布將從國會退休，結束她長達數十年的政治生涯。這位來自加州的民主黨人，已經成為美國政壇最有權勢的人物之一。英國廣播公司BBC報導，裴洛西在一段視訊演說中表示，她不會在2027年一月任期結束時，尋求連任國會議員。

美國有線電視新聞網CNN報導，85歲的裴洛西說，我真心熱愛在國會為你們發聲，我希望我的舊金山同胞能第一時間知道這個消息，我將不再尋求連任國會議員。

BBC報導，這代表一段傳奇政治生涯將劃下句點。現年85歲的裴洛西是美國眾院第一位女性議長，2003年到2023年間，她擔任眾院民主黨團領袖。裴洛西說：「在我們邁步向前之際，我想對我深愛的城市說：舊金山，要相信你們的力量。」裴洛西在2022年8月2日到3日訪問台灣，她是繼1997年、時任美國眾議院議長金瑞契之後，訪台層級最高的美國政要。她在晉見時任總統蔡英文時強調，「絕對不會背棄對台灣的承諾」。