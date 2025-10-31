「傳奇追風人」失聯48小時！追梅麗莎受困牙買加 驚險脫困報平安

（記者許皓庭／綜合報導）5級颶風「梅麗莎」（Melissa）本週強襲加勒比海，29日登陸牙買加西部，成為當地史上最強颶風。猛烈風勢與暴雨造成災情慘重，沿海城鎮幾乎被夷為平地。美國知名「追風人」喬許．莫格曼（Josh Morgerman）也在當地觀測風暴，卻在登陸當天後失聯48小時，直到30日才傳出平安消息，讓眾多粉絲鬆了一口氣。

圖／「追風人」喬許．莫格曼（Josh Morgerman）觀測「梅麗莎」（Melissa）颶風後失聯48小時，直到30日才傳出平安消息。（翻攝 Josh Morgerman – iCyclone Facebook）

廣告 廣告

梅麗莎挾帶時速超過250公里的強風直撲牙買加，重創聖伊麗莎白堂區（St. Elizabeth Parish）。莫格曼當時正位於克勞福德（Crawford）鎮進行觀測，28日仍在社群媒體發文紀錄颶風即將登陸的情況，不久後便完全失去聯繫，引發外界高度關注。由於該地正處於颶風眼牆正面衝擊區，多數氣象愛好者擔心他恐遭波及，紛紛留言祈禱。

沉寂兩天後，莫格曼終於在30日重新更新社群動態，並上傳一段受困影片，證實自己平安無事。他形容這次遭遇「是生涯最驚險的一次」，梅麗莎的威力超越他過去觀測過的83場颶風，「這是我見過最強的一次，我和當地居民只好躲進廚房裡避難。」

莫格曼透露，牙買加西岸的布萊克里弗（Black River）原是一座歷史悠久、依水而建的小鎮，如今卻被颶風徹底摧毀。鎮上多處歷史古蹟與醫院遭破壞，街道滿目瘡痍，幾乎無法辨識原貌。

他也回憶逃過一劫的瞬間——原本入住的飯店在風暴期間遭強風吹襲，房內窗戶被氣流掀飛，玻璃碎片與木片散滿床鋪，整棟建築部分屋頂被掀開，三樓數間客房被摧毀。「如果我當時待在房間裡，可能根本活不下來。」他說。

這場颶風不僅重創牙買加，也波及整個加勒比海地區。根據美國國家颶風中心（NHC）監測，梅麗莎的中心氣壓一度降至910百帕，風速達每小時260公里，等同於最高等級的「5級颶風」，破壞力驚人。

牙買加政府已宣布全國進入緊急狀態，派遣軍隊與救難人員進行搜救。多處地區通訊中斷、電力全面停擺，民生物資短缺問題嚴重。氣象單位預估，梅麗莎接下來將持續北上，對古巴與開曼群島造成威脅。

莫格曼以「追風人」身份活躍超過20年，曾親赴全球多地觀測颶風與氣旋，包括2013年的「海燕」與2024年的「山陀兒」、「康芮」等台灣周邊風災。

更多引新聞報導

北海道驚現400公斤巨熊！肥臀卡陷阱外 日本熊襲奪命創新高

水晶透視裝驚艷紅毯！美乳女神氣場全開 PO照引百萬人暴動

