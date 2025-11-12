傳妻裸照給女鄰居邀3P挨告 噁心人夫辯扯「妻雙性戀」遭法官打臉

記者陳佳鈴／台中報導

男子於2022年4月間，未經同意，將照片轉傳給女鄰居，並主動詢問「要不要一起玩3P」，造成妻子極大精神創傷。（示意圖，Pixabay）

噁心人夫！台中市一名從事金融業的男子，竟在婚姻關係中做出離譜舉動，將妻子穿著性感內衣、裸露胸部的私密照轉傳給女鄰居，甚至探詢對方是否願意發展「3P」關係。妻子發現後憤而提告妨害秘密並求償150萬元。法院審理後認定男子行為明顯侵害配偶隱私與人格尊嚴，除刑事部分已判刑8月確定外，民事部分近日亦判須賠償12萬元，全案定讞。

判決指出，人妻於2020年底曾透過LINE將兩張性感內衣照傳給丈夫，作為夫妻間情趣互動，但男子卻於2022年4月間，未經同意，將照片轉傳給女鄰居，並主動詢問「要不要一起玩3P」，造成妻子極大精神創傷。

男子甚至在開庭審理時把責任推給妻子，辯稱妻是雙性戀，雙方曾同意尋找第三人共度親密關係，並表示照片是妻子使用他的手機自行傳送。法院傳喚女鄰居作證，對方明確指出，是男子傳來妻子的裸照並提議3P，完全未提到妻子同意。

法官調閱夫妻間訊息紀錄後發現，男子曾說「想3P、想看妳跟女生」，而妻子則明確回覆「我對女生沒感覺」、「我沒有想要」，可見並無同意。法院認為男子說詞矛盾、辯解不實，行為侵害妻子隱私與尊嚴，判決須賠償精神慰撫金12萬元。

