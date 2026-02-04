傳姚文智公司獨拿7000萬補助 國民黨：有種致富密碼叫「民進黨證」

《流麻溝十五號》電影出品人、前立委姚文智。 圖：林佳龍辦公室提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨前立委姚文智淡出政壇後轉戰影視業，出現社群平台文章指，姚文智的「湠臺灣電影公司」獨拿文化部 7000萬元補助，引發輿論熱議後，國民黨今（4日）透過臉書發文諷刺，有一種致富密碼叫「民進黨證」，有一種文化霸權叫「姚文智」！

國民黨抨擊，文化部 114 年度的補助名單曝光，姚文智的「湠臺灣電影公司」，一部片竟然獨拿 7000 萬元，消息曝光後，引發社會各界強烈譁然，更讓無數苦無資源的年輕創作者深感憤怒與無力，這不是扶植文化的輔導金，這根本是獨厚特定人士的「綠色安家費」。

「拿納稅錢拍自己片，穩賺不賠！」國民黨指出，就拿《流麻溝十五號》（姚文智首部作品）這部片來說，拿了文化部的國片輔導金1500萬元、國發基金也出了2000萬元、鄭文燦時期的桃園市政府300萬元，加上群眾募資1000多萬元，宣稱拍攝總經費的8000萬元，還以「校園公益票」包場，邀請學生進戲院觀賞，結果票房只有4000萬元，換做一般沒背景的電影創作家，早就倒閉離開電影圈！沒想到還可以繼續拍？

國民黨批評，這是對台灣藝文界的「資源掠奪」！7000萬元可以救活多少個獨立樂團？可以支持多少個新銳導演？文化部的資源是固定的，給了姚文智這個「政治暴發戶」7000 萬元，就代表有無數個真正有才華的年輕人被犧牲掉了！

國民黨指控，民進黨正在用錢壟斷話語權，扼殺台灣多元的創作空間！以後台灣的電影圈，是不是只剩下「歌頌民進黨」的片子能拍？請文化部不要再裝死！出來交代這7000 萬元的審查標準。

