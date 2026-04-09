傳婉拒新竹縣長徵召讓賴清德頭痛 鄭朝方回應了

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傳竹北市長鄭朝方（左）已婉拒黨主席賴清德（右）徵召參選新竹縣長。（資料照片／張哲偉攝）



年底縣市長選舉，國民黨已確定由立委徐欣瑩出馬角逐新竹縣長，綠營方面，原本是參選熱門人選的竹北市長鄭朝方卻傳出萌生退意，昨日媒體報導，他日前親自與黨主席賴清德懇談並婉拒徵召。對此，鄭朝方晚間回應，他相信黨中央會在通盤考量後，選出最具競爭力的人選。





據《鏡報》報導，鄭朝方已在上週親自到總統府會見賴清德且推辭參選新竹縣長，打算繼續爭取竹北市長連任，這讓賴清德有些頭痛。

就在國民黨新竹縣長初選結束後，綠營地方人士也憂心，若徐欣瑩、陳見賢整合成功，鄭朝方可說毫無勝算，還可能丟掉竹北市長的位置。

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針對傳言，鄭朝方晚間回應：「黨中央會在通盤考量後做出決定，並選出最具競爭力的人選。一旦有進一步消息，會第一時間向大家說明，謝謝各位的關心。」

鄭朝方說，他自上任以來，始終致力於將創新與美學融入每一項建設與文化活動之中，雖然只是最基層的行政組織，卻持續帶來突破性的發展與改變，實踐「小小公所、大大做事」的精神，也形塑「竹北治理經驗」。

鄭朝方表示，「直到這一刻，我們仍在崗位上謹慎努力沒有鬆懈，也感謝大家看見並肯定竹北的改變與原創。（責任編輯：卓琦）

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