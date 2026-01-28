傳嫁坐牢Toyz！篠崎泫掀上衣露「大肚子」回應婚訊

篠崎泫傳跟Toyz登記結婚。(圖/YT@Toyz、IG@hsyan0625)

知名網紅Toyz(本名劉偉健)前年5月因販毒而入獄，至今已服刑1年9個月。今(28日)週刊爆料，Toyz在獄中密婚女友篠崎泫，動機可能是讓Toyz在刑滿或假釋後能依親留台，避免被遣返香港。對此，篠崎泫沒有否認，反而在限動曝光大肚子，引發熱議。

篠崎泫昨(27日)在限時動態放上自拍，一手拿著手機，一手拉開灰色上衣，輕輕撫摸自己的腹部，幽默地形容：「肚子已經大到不可李毓芬」；從畫面中可以看到，篠崎泫的腹部確實微微隆起，但一雙美腿依然勻稱、纖細。

廣告 廣告

篠崎泫的肚子變大。(圖/IG@hsyan0625)

而對於《鏡週刊》報導她跟正在獄中的Toyz登記結婚，篠崎泫沒有正面回應，僅表示：「之後有好消息會跟大家說。」

篠崎泫先前就自爆肚子「伸縮自如」，很常被身邊的朋友或工作人員誤會懷孕。她解釋，從小就深受排便困擾，高中時曾因尾椎莫名疼痛而就醫，檢查才發現是腸道堆積過多糞便，壓迫到尾椎神經。從此之後，她必須固定每周回診拿瀉藥輔助排便，成年後，她立即安排大腸鏡檢查，醫師診斷為腸道蠕動能力不足，因此容易腹脹、久坐馬桶卻卡關。

篠崎泫有個伸縮自如的肚子。(圖/IG@hsyan0625)

她回憶，之前飛去新加坡工作，整整一周都沒有順利如廁，導致腹部脹得明顯，自嘲：「滿肚子都是大便」。除了排便不順導致腹部脹，篠崎泫前年安排凍卵療程，當時肚子也明顯變大。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

更多中時新聞網報導

澳網》不敵球后 波塔波娃退賽保送謝淑薇

事故釀295行人身亡 3成需擔責

MLB》遊騎兵5換1 搶戈爾組先發三巨頭